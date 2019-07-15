Bozdağ: 15 Temmuz’da Türkiye uçurumun kenarından döndü

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde Akit’e değerlendirmede bulundu. Bozdağ, “15 Temmuz 2016’da Türk milleti ve Türkiye, büyük bir felaketten kurtulmuş, uçurumun kenarından dönmüştür. 15 Temmuz 2016’da Türk Milleti ve Türkiye, bölünmekten; rejim değişikliğinden; dinde FETÖ’nün tahrifatından, ne zaman biteceği belli olmayan iç savaştan, on binlerce insanın ölmesi, yaralanması, sakatlanması ve mülteci olmasından; ekonomik iflastan ve dahası işgal tehlike ve tehditlerinden kurtulmuştur. Bu nedenlerle darbe teşebbüsünü unutmamalıyız, unutturmamalıyız; unutulmasına da unutturulmasına da asla izin vermemeliyiz” dedi.

O gece ilkler yaşandı

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sırasında pek çok ilkler yaşandığına dikkat çeken Bekir Bozdağ, “İlk defa bir darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanlığı, TBMM, MİT, Polis Özel Harekât gibi devletin stratejik kurumları bilerek bombalanıp yok edilmek istenmiştir. İlk defa bir Başbakan ve Hükümeti, şapkayı alıp gitmemiş, darbeye karşı ölümüne mücadele etmiştir. Hepsinden önemlisi ise bütün siyasi görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakarak yekvücut olan Türk halkı, ölümüne darbecilere karşı mücadele etmiştir. Neticede, böylesine bir inanç, birlik ve mücadele karşısında Türkiye’de, ilk defa darbe teşebbüsüne kalkışanlar ve destekçileri karanlık güçler yenilmiş ve kaybetmiştir. Türkiye, Türk halkı, anayasa, demokrasi, yasama, yürütme ve milli irade kazanmıştır. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sırasında Türk milleti; Kurtuluş Savaşı yıllarında Gazi Mustafa Kemal’in arkasında kurtuluş, istiklal ve istikbal mücadelesi için nasıl birlik olmuş ve işgalci düşmana karşı ölümüne mücadele etmişse; aradan geçen yaklaşık yüz yıl sonra ilk defa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında ülkeyi, anayasayı, hukuk devletini, demokrasiyi, milli iradeyi, Cumhurbaşkanı’nı, Meclisi’ni ve Hükümetini korumak için biraraya gelmiş, darbecileri de destekçisi karanlık güçleri de yenmiştir” dedi.

“15 Temmuz 2016, halkın gücünün üstünde hiçbir güç olmadığının, FETÖ’ye, darbeye teşebbüs eden TSK içindeki FETÖ’cü teröristlere ve onlara katılanlar ile darbe teşebbüsüne destek veren ülkelere ve karanlık güçlere, içerde ve dışarıdaki bilumum hainlere bir kez daha gösterildiği ve öğretildiği gündür. 15 Temmuz’da Türkiye uçurumun kenarından dönmüştür” diyen Bekir Bozdağ, “15 Temmuz 2016, halkın gücünün silahın gücünü yendiği gündür. 15 Temmuz 2016, darbecilere halkın darbe yaptığı gündür. 15 Temmuz 2016, Türk milletinin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının bir kez daha dosta düşmana ilan edildiği, gösterildiği ve öğretildiği gündür. 15 Temmuz 2016, şehitlerin ve gazilerin kazandığı, darbecilerin kaybettiği gündür. 15 Temmuz 2016, bundan böyle hiçbir gücün, hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapamayacağını düşmana ilan edildiği gündür” diye konuştu.

-Bekir Bozdağ, 15 Temmuz gecesi meclisi açık tutmuş ve ‘Bize düşen burada ölmektir’ demişti.