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Yaşam Bozcada feribot seferleri iptal edildi
Yaşam

Bozcada feribot seferleri iptal edildi

Şiddetli fırtına sebebiyle 23 Mart Çarşamba günü yapılacak olan Bozcaada feribot seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 16:57:00 -
Bozcada feribot seferleri iptal edildi

Marmara bölgesinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Bu sebeple deniz ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada-Kabatepe hattında da Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise 09.00 seferleri iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.

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