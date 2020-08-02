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Bozcaada'da korkutan yangın!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 23:43:00 -
Bozcaada'da korkutan yangın!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Beylik Koyu mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda, ilçede tarımla uğraşan vatandaşlardan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek istendi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce adaya 2 arazöz gönderildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

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