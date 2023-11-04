Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle, Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada, Kabatepe’den saat 15.00, 20.00, Gökçeada’dan saat 13.00, 18.00 ve 22.00 seferleri iptal edildi. Fırtına nedeniyle gün içinde Geyikli-Bozcaada hattında tüm feribot seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.