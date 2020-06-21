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Aktüel

Bozcaada açıklarında arızalanan tekneyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 22:22:15 -
Bozcaada açıklarında arızalanan tekneyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde arızalanan özel tekne, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 8 kişinin bulunduğu Davut Yalçın'a ait "Su Perisi-17" isimli 12 metre uzunluğundaki özel gezi teknesi, Bozcaada açıklarındaki Mavriya Adası'na doğru yola çıktı.

Bir süre sonra arızalanan tekne sürüklenmeye başladı.

Bunun üzerine durum sahil güvenliğe bildirildi.

Bölgeye gelen ekipler yedekledikleri tekneyi Bozcaada Limanı'na çekti.

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