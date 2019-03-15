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Bozbey: Yerel yönetimler markalaşmaya destek vermeli

Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Yerel yönetimler kent sanayisine yön verebilecek duruma gelmeli.

15 Mart 2019 Cuma 16:45
Bozbey: Yerel yönetimler markalaşmaya destek vermeli

Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Yerel yönetimler kent sanayisine yön verebilecek duruma gelmeli. Marka ürünler konusunda destek vermeli” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kentin kalkınmasında önemli bir paya sahip Bursa’daki sanayicilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Nilüfer’de bulunan Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi’ni de ziyaret eden Bozbey, sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Eski Bakan Turhan Tayan, Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rıfat Aygüler ile Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı. Kahvaltının ardından sanayicilere seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kentin ve ülkenin gelişmesinde sanayicilerin ne denli önemli olduğunu bildiklerini söyledi.


Sanayi bölgelerinin çevreye ve insan yaşamına duyarlı olması gerektiğine dikkat çeken Bozbey, “Bu tür sanayi alanlarını desteklemek, teknolojisi yüksek ürünlere eğilimi sağlamak, aynı zamanda çevreyi koruyarak üretimlerini artırmak ve destek olmak en büyük sorumluluğumuz. 31 Mart’tan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, çevreye ve insan yaşamına duyarlı olmak kaydıyla organize sanayi bölgelerimizle bir masa etrafında toplanıp, planlama çalışmalarını ve yapılması gerekenleri birlikte değerlendireceğiz. Bölge insanını da korumak, kollamak zorundayız. Bursa’nın havasını hepimiz soluyoruz. Derelerimizin kirli akması hepimizi üzüyor. Beklentimiz ve arzumuz, havamızın temiz olması ve derelerimizin temiz akması. Bunu hep birlikte sağlayabiliriz” dedi.


İş gücü hazırlamanın devletin ve yerel yönetimlerin sorumluluğu olduğunu dile getiren Mustafa Bozbey, yerel yönetimlerin, kentin sanayisine yön verebilecek duruma gelmesi, önerileri ve katkılarıyla da ürünlerin markalaşma konusunda destek vermesi gerektiğini vurguladı. Büyükşehir belediyesi olarak kurslar açarak iş gücünü hazır tutacaklarını belirten Bozbey, “Dünyada artık kentler yarışıyor. Başta Bursaspor olmak üzere farklı alanlardaki markaları ortaya çıkarıp, turizmi de her yönden destekleyebilecek konuma getirmemiz lazım. Bunu yapacak olan büyükşehirdir. İşte o zaman işsizlik oranını da azaltmış oluruz. Kent dinamikleri ve paydaşlarla bir araya gelerek, hep birlikte bu alanlarda etkin çalışma yapıp, önlerini açmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sanayinin ve sanayicilerin yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceklerini de söyledi.


Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rıfat Aygün de ana üretim ve ticaret merkezi olarak dünyada ilk 10 içinde yer almayı hedeflediklerini belirtti. Aygün, “Kirletmeden üretmemiz lazım. Arıtma problemini çözebilmek için yüzde 300 kapasite artırımına gideceğiz. Hedefimize ulaşmamız için katılımcılarımızın, halkıızın, belediyemizin ve devletimizin desteğine ihtiyacımız var” dedi.


Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rıfat Aygün, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:45
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