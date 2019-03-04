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Bozbey, Mesken halkıyla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesindeki Mesken Mahallesini ziyaret etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:33
Bozbey, Mesken halkıyla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesindeki Mesken Mahallesini ziyaret etti. Mahalle halkıyla buluşan Bozbey “Bu alanı birileri görmeli” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, saha çalışmalarını hafta sonunda Mesken Meydanı’ndaki nokta mitingiyle sürdürdü. Mustafa Bozbey, Mesken’de meşaleler ve sloganlarla karşılandı. Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ile CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun da katıldı.


Mesken’de uzun yıllar yaşadığını ve burayla duygusal bağlarının olduğunu vurgulayan Mustafa Bozbey, bölgeyi ve sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi. Bozbey, “Biz burada yaşadık. Sorunları biliyoruz. Bir insanın yaşlıları, çocukları, engellileri, kadınları düşünmesi için bir hikayesi olmalı. Benim burada çok anım var. Kar, kış çok sıkıntılar çektik. O yıllarda öyle hikayelerimiz oldu ki unutmadık. Bütün zor koşulları yaşadık biz. O yaşadıklarımız bize 20 yılda nasıl hizmet edeceğimizi öğretti. Onun için biz farklı kent ürettik. Derman olduk, derman olacağız. Muhtarlarla, halkla, katılımcılık anlayışıyla Nilüfer’i birlikte yönettik. Aynısınıbütün Bursa’da yapacağız. Birileri biz yapacağız diyor, biz yaptık devamını da yapacağız. Aramızdaki fark bu” dedi.


“Bu alanı birileri görmeli“


Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Bozbey şöyle devam etti:“Bu alanı birileri görmeli. Kıskanmadan görmeli. 20 yıldır boşuna çalışmamışız. Yıllardır insanların iyi gününde, kötü gününde beraber olduk. Yaptığımız hizmetler Bursa’nın her yerine dalga dalga yayıldı. Bugün Türkiye’nin en mutlu şehri Nilüfer. Demek ki insanı öncelik alan projeleri hayata geçirdiğimiz için oldu. Birileri şimdi mutlu şehirden bahseder. Bizde mutlu şehir var, Nilüfer. Gel örnek al Nilüfer’i, gerek yok başka yere.”


“Tüm tabelalar Türkçe olacak”


Konuşması sık sık, ‘Mesken seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla kesilen Mustafa Bozbey,göreve geldiklerinde ilk meclis kararıyla tüm tabelaları Türkçe yapacaklarını ifade etti.Bozbey, “Nilüfer’de 2003 yılından bu yana Türkçe tabelalarla ilgili çalışma yaptık. Biz toplum olarak misafirperveriz. Ama misafirlerimiz de bizim gelenek ve adetlerimize göre hareket edecek” şeklinde konuştu.


Bozbey, coşku dolu kalabalığa yönelik konuşmasını, alanı dolduranlarla birlikte Pablo Neruda’nın ‘Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz” sözleriyle bitirdi.


Bozbey’in ardından konuşma yapan CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun da 31 Mart sonrası Yıldırım’ın hak ettiği hizmetleri alacağını belirterek, “Kaderine terk edilen Yıldırım, değerleriyle yeniden eski kimliğine kavuşacak. 700 bin kişin yaşadığı Yıldırım hak ettiği değeri bulacak. 31 Mart’ta desteklerinizi bekliyoruz” dedi.


Buluşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan da, Bozbey ve Erdursun’a 31 Mart için destek istedi.


Mustafa Bozbey, Mesken’deki halk buluşması öncesinde de Yeşilyayla ve Değirmenlikızık Pazar alanlarınıziyaret ederek sıkıntıları dinledi. Bozbey’e pazarcı esnafı ve bölge halkıbüyük ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:33
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