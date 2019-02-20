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Bozbey: “Kimin başkan olacağına kadınlar ve gençler karar verecek”

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın” etkinliğinekatılan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Kimin başkan olacağına kadınlar ve gençler karar verecek” dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:03
Bozbey: “Kimin başkan olacağına kadınlar ve gençler karar verecek”

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın” etkinliğinekatılan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Kimin başkan olacağına kadınlar ve gençler karar verecek” dedi.


Yeni yılın ilk “Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın” buluşması Podyum Davet’te gerçekleşti. Programın konuğu yazar Onur Bütün oldu. Nilüfer’in farklı mahallelerinden yaklaşık bin kadının yer aldığı söyleşiyi Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem de dinledi.


Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından daha önce kendilerine armağan edilen, Onur Bütün’ün“Gülümsemeler” adlı kitabını okuyarak söyleşiye gelen kadınlar, yazardanhayatı, yazma serüveni ve kaleme aldığı eserler hakkında bilgi aldı.


“Bir kadının, evinin bir köşesinde mutlaka kendisine ait bir kütüphanesi olmalı” diyen Bütün, söyleşisini müzik performansı ve katılımcılarını da dahil ettiği beden perküsyonu eğitimleri ile renklendirdi.


Başkan Mustafa Bozbey de kadınlara yönelik bir konuşma yaptı. Bozbey, “Nilüfer’de her üç ay da bir, bin 500 kadın ağırlıklı olarak kadın yazarların kitaplarını okuyor ve daha sora yazarlarla bir araya gelme imkânı buluyor. Bugünkü söyleşi de oldukça keyifliydi. Gülümsemek çok önemli. Bizim Nilüfer’de sloganımız buydu. Şimdi Büyükşehir yolculuğuna çıktık. Nilüferli kadınlarla gurur duyduk hep. Onlar okuyor, eleştiriyor, hayatın başka yönlerini arıyorlar. Bizi diğer ilçelerdeki kadınlara da anlatın. 15 yıldır beraber çalıştığımız, proje ürettiğimiz Turgay Erdem, sizlerle bu projeleri devam ettirirken, biz bu projeleri diğer 16 ilçede daha yürüteceğiz” diye konuştu.


Kadınların ve gençlerin demokrasi açısından önemini ifade eden Mustafa Bozbey, “Bu seçimde de kimin başkan olacağına kadınlar ve gençler karar verecek. Bütün Bursa’nın kadınları ve gençleri için, onların gülümsemesi için projeler üretmeye devam edeceğiz. Bizlere desteğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Sizleri sevdiğimi hiç unutmayın. Yine birlikte olacağız“ diyerek konuşmasını tamamladı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:03
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