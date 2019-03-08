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Bozbey: İnsanların huzur ve güveni için proje hazırlıyoruz

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Samanlı Mahallesini ziyaret etti.

08 Mart 2019 Cuma 11:11
Bozbey: İnsanların huzur ve güveni için proje hazırlıyoruz

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Samanlı Mahallesini ziyaret etti. “Ailemle birlikte akşam gidecek bir yer bulamıyorum. Ne bir park var, ne bir faaliyet. Üç gençten ikisi uyuşturucu kullanıyor” diye dert yakınan gence Bozbey, gençleri kaybetmemek için, sosyal ve kültürel alanlar oluşturmak zorunda olduklarını söyledi.


Seçim çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım’da Samanlı Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Bozbey’i Samanlı Mahallesi sakinleri ilgiyle karşıladı. Mahallede esnaf ziyaretinde bulunan Bursa’nın adayı Mustafa Bozbey, pazarcı esnafına da hayırlı işler dileklerinde bulundu, herkesin Regaip Kandili’ni kutladı.


Kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet eden Mustafa Bozbey’e, bir genç sosyal hayatı yaşayamamaktan dert yandı. 23 yaşında olduğunu söyleyen genç, "Yıllardır Samanlı’da hiçbir aşama kaydedilemedi. Yaklaşık 15 bin nüfusu var ama, Samanlı Spor Kulübü’nün antrenman sahası bile yok. Çocuklar çamurda antrenman yapıyor. Ne bir park var, ne de bir faaliyet. Ben ailemi akşam aldığımda nereye gideceğim?" diyerek beklentilerini dile getirdi.


Gencin söylediklerini ilgiyle dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de, insanların huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamaları için projeler hazırladıklarını söyledi. Bozbey, "31 Mart bütün Bursa için çözüm zamanı olacak. Gençler gerçekten böyle ‘Biz de varız’ diyorlarsa bu sorunları birlikte çözeceğiz. Mahallelerimizde, kadınların, gençlerin, çocukların sosyal bir alanda bir araya gelip kültürel etkinliklere katılması, spor yapması, faaliyetlerde bulunması bizim özlediğimiz şeyler. Bunları gençlerimizi kaybetmemek için yapmak zorundayız. Özellikle bu bölgelerde madde bağımlılığının artması bizim en büyük derdimiz" diyerek gencin sorusuna yanıt verdi.



“Bursa’nın sorunlarıyla dertleniyoruz”


Mustafa Bozbey, bir başka kahvehanede de Samanlı Mahallesi’nin planlama ile ilgili sorunlarıyla karşılaştı. Bu konuda sorunun birlikte yönetim anlayışıyla çözülebileceğini söyleyen Bozbey, "Biz aslında Bursa’nın sorunlarını dertleniyoruz. Bugüne kadar sorunlar çözülmedi. İyi yapılan işlerle bizim sorunumuz yok ama bizim sorunumuz hatalı yapılan işlerle. Bursa bir çok ilden geriye düştü. Mahallelerimizin sorunları hat safhaya ulaşmış durumda. Bütün mahallelerin sorunları birbirine benziyor. Bursa’nın planlamayla ilgili sorunu var. Bizim de Bursa’nın tümünde planları revize ederek bir Bursa anayasası oluşturmamız gerekiyor. Bunu da bu kırmızı çizgilerini belirleyeceğimiz anayasayla çerçevesinde hak sahipleriyle birlikte çözeceğiz" diye konuştu.



“Provokasyonlara takılmayacağız”


Zaman zaman provokasyon girişimlerinde bulunulduğuna dikkat çeken Bozbey, "Bu provokasyonlara takılmayacağız" dedi. Mustafa Bozbey, "Zaman zaman siyaseten olmasını istemediğimiz olaylar yaşanıyor. Bursalılar kimin ne olduğunu iyi biliyor. Kimin bu kenti nasıl yöneteceğini de çok iyi biliyorlar. Bulundukları mahallede güzel ve mutlu bir yaşam sürebilmeleri için projeleri kimin uygulayacağını da Bursalılar çok iyi biliyor. O yüzden provokasyon diye nitelendirdiğimiz bazı şeylere takılmayacağız. Aslında bu provokasyonu yapanlar da her şeyi çok iyi biliyorlar. Söyledikleri şeylerin yanlış olduğunu bildikleri halde, kendi insani duygularını bir yere koyup bunu söyleyebilecek duruma gelmişler. Onları Allah’a havale ediyorum. Çünkü biz hizmet için varız. Allah’a şükür 20 yıldır Nilüferliler bizlere boşuna oy vermedi. Bursalılar da 31 Mart’ta, kenti iyitanıyan, her yerini bilen, çocuklara, gençlere, engelli bireylere, yaşlılara ve her yaştan insana kültürel alanları, spor alanları yapacak birine oy verecek. Bir belediye başkanı seçecek Bursalılar. Onun için de bilgi birikimine bakacak, yaptıklarına bakacak. Biz de diyoruz ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İnanıyorum ki Bursa değişime 31 Mart’ta başlayacak, hem de büyük bir farkla" dedi.


Bozbey, Samanlı Mahallesi’ni ziyaretinden sonra Kumlukalan Mahallesi’nde de vatandaşlarla bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:11
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