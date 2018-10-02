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Boz ayı evin bahçesine indi, sürükleyerek götürdü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan bir köye inen boz ayı, bir evin yakınındaki koyun postunu dişleri ile sürükleyerek alıp götürdü.

02 Ekim 2018 Salı 11:26
Boz ayı evin bahçesine indi, sürükleyerek götürdü

Tunceli'de Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba köyüne bozayı indi. Bir evin yakınında, karpuz kabuklarını yiyen ayı, daha sonra koyun postunu sürükleyerek ormana götürdü.

O anlar ise ev sahibi tarafından cep telefonunun kamerasıyla anbean görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:26
  1. Tunceli
  2. Ovacık
  3. Boz ayı

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