Boz ayı evin bahçesine indi, sürükleyerek götürdü
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan bir köye inen boz ayı, bir evin yakınındaki koyun postunu dişleri ile sürükleyerek alıp götürdü.02 Ekim 2018 Salı 11:26
Tunceli'de Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba köyüne bozayı indi. Bir evin yakınında, karpuz kabuklarını yiyen ayı, daha sonra koyun postunu sürükleyerek ormana götürdü.
O anlar ise ev sahibi tarafından cep telefonunun kamerasıyla anbean görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.
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