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Ekonomi Boz Antep fıstığı hasadı başladı
Ekonomi

Boz Antep fıstığı hasadı başladı

Kilis’te üreticiler boz Antep fıstığı hasadına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 19:58:00 -
Boz Antep fıstığı hasadı başladı

Türkiye’nin iller bazında fıstık üretiminde 6’ncı sırada yer alan Kilis’te çiftçiler havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde dallardaki fıstıkları topluyor. Hasat çalışmalarına katılan Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere, kentte 70 bin dekarda 1 milyon 125 bin fıstık ağacının bulunduğunu söyledi. Özdemir, bu sezon 5 bin ton rekolte beklediklerini belirterek, çiftçilere hasatta acele etmemeleri uyarısında bulundu. Özdemir, “Fazla fıstığın olmamasından dolayı talebin artmasını beklemekteyiz. Bir kilogram kabuklu boz fıstıktan 350 gram fıstık içi elde ediliyor. Şu anda birinci sınıf baklavalık boz fıstık hasadı yapılıyor.” dedi. Çiftçi Mehmet Canbakış da verimin bu yıl az olduğunu ancak fıstığının kalitesinin yüksek olduğunu dile getirdi. Boz fıstığın kilogramının 20 liraya satıldığını ifade eden Canbakış, fiyatın gelecek günlerde artabileceğini vurguladı. Üretici Selçuk Tekçe de 8 dönümde fıstık yetiştirdiğini, kış aylarında yağışın yetersiz olması nedeniyle verimin azalacağını kaydetti.

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