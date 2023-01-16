Boyundan geçtik 'oy'una da bakmıyor! Ali Babacan mafyacılık oynuyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, savunma sanayiinde İHA-SİHA'ları ile çığır açan BAYKAR'ı bir kez daha hedef aldı. Aklınca mafyacılık oynayan Babacan, "Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii" diyerek tehdit savurdu.

Aday ve yol haritası belirleyemeyen 6'lı masanın oyu sıfır virgüllerle ifade edilen küçük ortağı Babacan, milli İHA ve SİHA'lar hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Babacan hükümetin desteklediği ve dünya çapında ses getiren hava araçları hakkında tehditvari ifadeler kullandı.

Babacan, CHP'nin yayın organı haline gelen FOX TV'de katıldığı programda İHA ve SİHA'larla ilgili ABD'den gelen açıklamalar paralelinde tepki toplayan sözler sarf etti.

Babacan'ın milli silahlı ve insansız hava araçları hakkında bu üretimlerden rahatsız olan ülkelerin azıyla konuşması dikkat çekerken henüz kısa süre önce açıklama yapan eski Pentagon yetkilisinin açıklamalarını hatırlattı.

Babacan "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. Bu da öyle bir hale getirildi ki 'Bu kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz' falan gibi bir durum oldu. biz dokunacağız tabii ki yani." ifadesiyle SİHA ve İHA'lar hakkında tehdit dili kullandı.

ABD'den benzer borazanlık

Bilindiği gibi FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin Türkiye'nin milli savunma sanayi üretimleri ile ilgili olarak BAYKAR başta olmak üzere diğer Türk firmalarına yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Adaylık peşinde

Ali Babacan 6'lı masada da Ahmet Davutoğlu'nun ardından kendi adaylığını öne çıkarmak istediği ve bu görevi iyi şekilde yapacağı açıklamalarıyla rahatsızlık oluşturmuş ve 6 parti içinde tartışmalara neden olmuştu.