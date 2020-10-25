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Yaşam Boyundan büyük av!
Yaşam

Boyundan büyük av!

Çanakkale'de tüpsüz olarak, zıpkın ile 23 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (47), 35 kilogram ağırlığında 1 metre 70 santim boyunda akya balığı avladı. Turan, nefes kesen av anını su altı kamerasıyla kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 23:59:00 -
Boyundan büyük av!

Boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarıyla sosyal medya fenomeni olan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak geçen günlerde Gökçeada açıklarında dalış yaptı. Tüpsüz olarak 23 metreye gerçekleştirdiği serbest dalışta, karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı. Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Turan, bu anları da su altı kamerasıyla kaydetti.

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan'ın, 1 metre 70 santim boyunda ve 35 kilogram ağırlığındaki akyayı 23 metre derinlikte avlarken ve su yüzeyine çıkarırken yaşadığı zorluk ve sonrasında yaşadığı sevinç ise görüntülere yansıdı.

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