Boyun fıtığı neden olur?

YAŞLANMA

Her ne kadar sağlığımıza dikkat ettiğimizi düşünsek de ilerleyen yaşla birlikte vücudumuzdaki değişimler kaçınılmaz olmakta ve yıpranma belirtilerini durdurmaya çalışmak ise bir derece mümkün olacaktır.

Omurlarımız arasında yer alan diskler zamanla kurumaya küçülmeye ya da yerinden kaymaya başlar. Bu durum yaşlılıkta normal kabul edilmekle birlikte yaşlılıktan kaynaklanan boyun fıtığı belirti göstermemektedir.

Ancak sinir, kas ya da dokulara baskı olduğu taktirde kollarda ağrı, güçsüzlük ya da uyuşma hissi oluşabilir. Düzenli ve bilinçli yapılan egzersizler, sağlıklı beslenerek kendine iyi bakmak bu belirtilerin ortaya çıkmasını gecikmesini sağladığını da unutulmaması gereken bir detaydır.

GENETİK YATKINLIK

Bu rahatsızlığın kalıtsal olup olmadığı kesin olmamakla birlikte birçok doktor elindeki hasta verilerine dayanarak genetik faktörlerin boyun fıtığı oluşumunda etkili olabileceği görüşündedir.

Doğuştan zayıf kaslar ya da boynun fiziksel yapısındak diğer problemler boyun fıtığı sebebi olabilmektedir. Ailede boyun fıtığı rahatsızlığının yaşandığı bireyler diğerlerine göre daha çok risk gurubundadır.

DURUŞ BOZUKLUĞU

Öne eğik oturarak boyuna daha fazla yük bindirmek boyun düzleşmesine ya da ilerde boyun fıtığına sebep olabilir. Duruş bozukluğuna en çok masa başı işi yapan bireylerde rastlanır.

Çalışırken doğru şekilde oturup ergonomik bir çalışma koltuğuna sahip olmak önemlidir. Ayrıca bilgisayar başında uzun süre vakit geçirerek boynu öne eğerek klavyede çalışmak, öne eğilip el işi yapmak, ev işleriyle uğraşırken sürekli boynu önde ya da arkada tutmak boyun şikayetlerini arttırmaktadır.

Uzun süre yatarak tv izlenmesi, boyun sağlığını göz ardı ederek kullanılan yastıklar boyun fıtığına sebep olabilmektedir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.