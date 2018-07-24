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Boyun eğriliği neden olur?

Başın sağ ya da sol tarafa doğru çekili olması ve boyun hareketlerinin ağrılı olması durumuna “boyun eğriliği” denilmektedir. Tıpta bu rahatsızlığın adı “tortilolis” olarak bilinir.

24 Temmuz 2018 Salı 11:57
Boyun eğriliği neden olur?

Bu durumun nedeni doğumsal kaynaklı olabilir. Anne karnındayken bebeğin başı tek tarafa doğru kasılmışsa doğum esnasında travmalardan dolayı boyun eğrilikleri oluşabilir.

Bebeğin ters geldiği durumlarda da boyun eğriliği yaşanabilir.

Boyun eğriliği kaslarla ilgili bir sıkıntının sonucunda ortaya çıkabilir.

Boyun eğriliği durumu kulak hastalıklarına bağlı olarak gelişen bir olumsuzluk olabilmektedir.

Kulak iltihapları da boyun eğriliğine neden olabilir.

Bahsettiğimiz kası etkileyen enfeksiyonlar boyun eğriliğini ortaya çıkarabilir.

Lifli doku oluşumuyla kronik kas iltihapları oluşabilir. Kronik kas iltihapları da boyun eğriliği yapabilir.

Kazalarda yaşanan kimi pozisyonlar boyun eğriliğini doğurabilir. Örneğin araba yolculuğunda hızla giderken aniden durmak ve çarpma boyun eğriliği yapabilir.
Bu hastalığın en iyi tedavi yöntemi egzersizlerdir.

Egzersizlerin düzenli şekilde uygulanması hastalığın hızlı ve tam düzelmesi açısından önem taşır. Zaman hastanın aleyhine işler. Zaman geçtikçe deformasyonlar oluşabilir.

İlk adımı masaj ve boyun egzersizleri oluşturur. Egzersizlerin temel özelliği çok sert veyorucu olmamakla beraber bölgesel tedavide etkili olmalarıdır. Eğer masaj ve egzersizler olumlu sonuç vermezse kişinin isteğine bağlı olarak cerrahi müdahale uygulanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:57
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