Boyun ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Boyun ağrısı, hemen hemen herkesin yaşadığı bir sağlık sorunudur. Uzmanlar, boyun ağrısının mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyler. Çünkü boyun ağrısı, çeşitli hastalıkların habercisi olabildiği gibi ciddi hastalıklara da zemin hazırlayabilir. Peki boyun ağrısı neden olur? Boyun ağrısı nasıl geçer?

Boyun ağrısının nedenleri

Boyun ağrısına birçok durum sebep olabilir. Yanlış uyku pozisyonu, ani değişen tansiyon, yanlış oturma şekli ve kas gerilimi gibi faktörler boyun ağrısına doğrudan yol açabilen faktörlerdir.

Ayrıca kemiklerde ve eklemlerde meydana gelen aşınmalar, bazı romatoid ve menenjit gibi hastalıkların belirtileri de boyun ağrısı riskini arttırır.

Boyun ağrısı tipleri

Boyun ağrısının tipi, tedavi süreci için önemlidir. 4 haftadan uzun süren boyun ağrıları akut, 12 hafta süren boyun ağrısına subakut ve 3 aydan fazla süren boyun ağrılarına ise kronik boyun ağrıları denir.

Boyun ağrısına doğal tedavi yöntemleri

- Zeytin, nane, lavanta, fesleğen ve servi yağlarından hazırlanan karışım boyna masaj yapılarak sürülür. Ardından masaj yapılan bölgeye ütü ile ısıtılan temiz bir havlu koyulmalıdır.

- Buz şoku da boyun ağrılarında etkili bir yöntemdir. Buz küplerinin temiz bir havluya sarılarak ağrıyan bölgede 5 dakika bekletilmesi yeterlidir.

- Ayrıca 2 bardak epsom tuzunu bir kase ılık suyun içinde bekletip ardından ağrıyan boyun kısmında masaj yaparak uygulayabilirsiniz.