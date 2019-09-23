0553 313 94 23

Boynuz taraklar Derya ustanın elinden çıkıyor

Afyonkarahisar'da belediye bünyesindeki Taş Medrese'de açılan kursta koç, manda ve sığır boynuzundan tarak yapımını öğrenen Derya Yarımtepe, boynuzları bazı işlemlerden geçirdikten sonra kesip şekil vererek tarak yapımında kullanıyor.

23 Eylül 2019 Pazartesi 18:24
Boynuz taraklar Derya ustanın elinden çıkıyor

Afyonkarahisar'da belediye bünyesindeki Taş Medrese'de açılan kursta koç, manda ve sığır boynuzundan tarak yapımını öğrenen 29 yaşındaki Derya Yarımtepe, usta elleriyle boynuza şekil veriyor.

Ustaları gün geçtikçe azalan ve çırak bulunamadığı için yok olmaya yüz tutan boynuz tarak yapımı, Afyonkarahisar Belediyesinin desteğiyle kentte yeniden hayat buldu.

Belediyeye ait Taş Medrese'de boynuzdan tarak yapan Yarımtepe, unutulmaya başlayan bu sanatı canlandırmaya çalışıyor.

Boynuzları bazı işlemlerden geçirdikten sonra kesip şekil veren Yarımtepe, tarak yapımını yaklaşık 5 yıldır kursiyerlere öğretiyor.

"13 tarak ustasından 12'si erkek, bayan olarak tek benim"

Derya Yarımtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin açtığı kurslardan birinin de boynuz tarak kursu olduğunu söyledi.

Kursta, unutulmuş bir mesleği canlandırdığını belirten Yarımtepe, "Kuyumculuk ve takı tasarımı mezunuyum. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyorum. Kursiyer olarak başladım, şu an atölyenin eğitmeniyim. Türkiye'de 13 boynuz tarak ustası var. 13 tarak ustasından 12'si erkek, bayan olarak tek benim." diye konuştu. 

Yarımtepe, tarak yapımından elde ettiği gelirle ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalıştığını aktardı.

"Kan dolaşımını hızlandırıyor"

Yarımtepe, tarağın uçlarının sivri olduğuna işaret ederek, "Saçı tararken masaj etkisi oluşturuyor, kan dolaşımını hızlandırıyor. Saçta kepek oluşumunu ve elektriklenmeyi önlüyor." diye konuştu.

İl dışından dahi müşterilerinin olduğunu ifade eden Yarımtepe, şunları kaydetti:

"Taraklarımıza hem doğal olduğu hem de parazitlerden koruduğu için küçük çocuklu annelerin ilgisi çok yoğun. Okullar açılınca satışlarımız hızlandı. Geçen yıl Almanya ve Bosna Hersek'e fuarlara gittik. Taraklarımız, Bosna Hersek'te Osmanlı kültürü olduğu için ilgi gördü. Almanya'da da sağlığa faydasından dolayı diğer el sanatlarından daha fazla ilgi vardı."

 

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 18:24
  1. Afyonkarahisar
  2. Boynuz tarak
  3. Derya Yarımtepe
  4. Taş Medrese
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Türkiye ve Rusya'nın iş birliğini memnuniyetle müşahede ediyoruz
    1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
    2. Gümrük Kanunu değiştiriliyor
    3. CHP'den Fatih Terim açıklaması!
    4. Ressam Özcan: Sanatın birleştirici..
    5. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri..
    6. Mısır'da Cumhurbaşkanlığı..
    7. Yufkasız kahvaltılık börek nasıl..
    8. Darbeci askerlere 'mühimmat'..
    9. Erken emeklilik nasıl olunur, şartları..
    10. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
    11. İsrail güçlerinden Filistinli..
    12. BM İnsan Hakları Konseyi, Cemal..
    13. Anne usulü domates çorbası nasıl..
    14. FETÖ'cü hain Emre Uslu, Bahçeli..
    15. Turizm sektöründe istihdam garantili..
    16. Fırında kıymalı makarna nasıl yapılır?..
    17. Boynuz taraklar Derya ustanın elinden..
    18. Mahkeme salonunda çekilen görüntülere..
    19. TCDD 163. yaş etkinliği
    20. O ilimizde kimyasal fünyeler ele..
    21. Devlet Bahçeli hastaneden taburcu oldu
    22. Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak..
    23. Beşamel sossuz fırın makarna nasıl..
    24. AK Parti'den açıklama geldi! Af Yasası..
    25. Endonezya karıştı! Hükümet binaları..
    26. Son anket sonuçları açıklandı!..
    27. Fırında makarna nasıl yapılır? Fırın..
    28. AK Parti'li Nurettin Canikli'den..
    29. Bahçeli alkışlarla MHP Genel Merkezi'nde
    30. 40 yıl boyunca mağarada yaşayan adam..
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü