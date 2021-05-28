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Gündem Boynukalın hoca, yasakçıları yine kızdırdı
Gündem

Boynukalın hoca, yasakçıları yine kızdırdı

Eski Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Bonukalın hoca, Taksim Camii hakkında yaptığı açıklamayla yasakçı zihniyeti yine kızdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 12:05:00 -
Boynukalın hoca, yasakçıları yine kızdırdı

Yaptığı açıklamalar adeta Müslümanların sesi olan Ayasofya'nın eski baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın bu kez Taksim Camii açıklamasıyla gündeme geldi. 

Yıllardır CHP zihniyetinin Taksim'de cami açılmaması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Mehmet Boynukalın, şunları söyledi:

"Taksim'de bugün ibadete açılan camimiz hayırlı olsun. Kim ne derse desin bu ülke İslam'ın şiar ve sembolleriyle ve bunların taşıdığı anlamlarla var ve aziz olmaya devam edecektir."

Boynukalın'ın paylaşımı CHP zihniyetini rahatsız etti. Paylaşıma gelen cevaplarda hazımsızlıklarını belli eden yasakçılar, medya üzerinden de Boynukalın'ı hedef aldı.

Yurt Gazetesi'nin haberi:

 

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