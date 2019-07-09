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Boyner'den serin ve şık bir yaz için keten koleksiyonu

Gömlekten şorta, ceketten pantolona keten kumaşlı birçok ürüne yer veren Boyner, erkeklere hem şıklığı hem de konforu bir arada sunuyor

09 Temmuz 2019 Salı 11:09
Boyner'den serin ve şık bir yaz için keten koleksiyonu

İSTANBUL (AA) - Boyner’in keten koleksiyonu erkeklere serin ve şık bir yaz vadediyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, terletmeyen ve hava geçiren iri gözenekli yapısıyla yaz aylarının en çok tercih edilen kumaşı olan keten, şıklığından taviz vermeyen erkeklerin tercihi oluyor.

Boyner erkeklere, hem günlük hayatta hem de iş hayatında kullanabilecekleri tiril tiril keten gömlekler, terletmeyen rahat pantolonlar ve keten takım elbiseler sunuyor.

Boyner’de, Fabrika, Network, Cotton Bar, Limon Company, Dockers, Mustang gibi birçok farklı markanın keten koleksiyonunda yer alan zengin model ve renk seçenekleri erkeklerle buluşuyor.

Şıklığına önem veren erkekler bu zengin seçenekler sayesinde farklı kombinler yapabilme fırsatına kavuşuyor. Boyner’in erkek koleksiyonunda yer alan keten ceketler ve gömlekler, doğal çizgilerle birleşen hafif, nefes alan yapılarıyla olduğu kadar, rahat tarzlarıyla da dikkati çekiyor.

En sıcak günlerde bile vücudun hava almasını sağlayan keten pantolonlar ise yaz sıcaklarında erkeklerin hayatını kolaylaştırıyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:09
  1. Boyner
  2. keten koleksiyonu

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