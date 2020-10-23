Boyner Express, kadın çalışanlarıyla lojistik sektörüne farklılık getirecek

İZMİR (AA) - Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, "Boyner Express'te kadın sürücüler, kadın kuryeler ve depo çalışanlarıyla erkek işi olarak görülen lojistik ve teslimat işine yeni bir hizmet yaklaşımı ve yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

İzmir'de bir kafede medya mensuplarıyla buluşan Koçoğlu, perakende sektörünün pandemi döneminde önemli bir sınavdan geçtiğini belirtti.

Boyner'in, 19 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yavaşlatılmasına destek olmak amacıyla mağazalarını kapatan ilk markalardan biri olduğunu anımsatan Koçoğlu, normalleşme sürecinin başladığı haziran ayında da üst düzey hijyen önlemleri ile mağazalarını yeniden hizmete açtıklarını dile getirdi.

- Mağazalardaki Kovid-19 önlemleri

Boyner'in güvenli alışveriş konusunda aldığı önlemler hakkında bilgi veren Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Mağaza girişlerindeki sensörler sayesinde içerideki müşteri yoğunluğunu kontrol ediyor, fiziksel mesafeyi gözetecek şekilde belirli sayıda müşterimizi mağazalarımızda ağırlıyoruz. Kabinlerimizde özel bir dezenfeksiyon sistemi yer alıyor. Müşterilerimiz kabine girmeden, tek bir butona basarak kabini dezenfekte edebiliyor. Kabinlerde müşterilerimizin denediği ürünleri 70 derece buhar ile sterilize ediyor, sterilizasyon işlemi sonrasında özel bir kabinde 24 saat beklettikten sonra standa alıyoruz. Ayakkabı deneme alanında ise müşterilere tek kullanımlık çoraplar veriyoruz. Alınmayan ayakkabılara buhar ile sterilizasyon işlemi uyguluyoruz. Kasada müşterilerimizi temassız ödemeye yönlendirirken, faturaları SMS ile gönderiyoruz. Sağlık ve ateş durumunu düzenli olarak kontrol ettiğimiz tüm personelimiz çalışma saatleri boyunca maskeli olarak hizmet veriyor. Tüm personel sık sık ellerine dezenfektan uyguluyor, ayrıca kullandıkları maskeler yenileri ile değiştiriliyor."

- Yüzde 60 kadın çalışan

Firmanın lojistik ve hızlı teslimat işine yatırım yaparak Boyner Express ile kapıya teslimat ağını kurduğunu hatırlatan Koçoğlu, pandemi döneminde müşterilerin yoğun olarak tercih ettiği ve payı iyice artan kapıya teslimat hizmetine yeni bir soluk getirmek üzere yola çıktıklarını vurguladı.

Boyner Express ile müşterilerine hızlı, pratik, hayat kolaylaştıran bir online alışveriş deneyimi yaşatacaklarını aktaran Koçoğlu, "boyner.com.tr ve Morhipo'dan yapılan internet siparişlerindeki standart teslimat seçeneklerine ek olarak aynı gün veya ertesi gün istenen saatte teslimat, akşam saatlerinde, pazar günü kapıya teslimat gibi yenilikçi seçenekler olacak. Ayrıca 'kolay iade, kapıda ödeme ve canlı takip' gibi özelliklere hızlı, kolay ve rahat alışverişi müşterilerle buluşturacağız. Boyner Express'in dikkat çeken en önemli unsurlardan biri de kadın teslimat görevlileri olacak. Boyner'in yeni hizmeti depo, nakliye ve teslimat aşamalarında en az yüzde 60 kadın çalışan prensibiyle çalışacak. Boyner Express'te kadın sürücüler, kadın kuryeler ve depo çalışanlarıyla erkek işi olarak görülen lojistik ve teslimat işine yeni bir hizmet yaklaşımı ve yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Boyner Express’i ilk etapta İstanbul’da devreye aldık, kısa süre içinde İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa ile başlayarak tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Moda dünyasının doğa, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı yeniden şekillendiğini ifade eden Nurçin Koçoğlu, pandeminin bu trendi hızlandırdığına işaret etti.

Boyner'in, doğaya ve çevreye duyarlı bir marka olduğunu vurgulayan Koçoğlu, Lee Cooper ile çevreci kapsül koleksiyonu hazırladıklarını kaydetti.

Boyner Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek ise sezonda 20 milyon, yılda 40 milyon ürün sattıklarını ifade etti.

2021'de yatırımlara devam edeceklerini belirten Şimşek, "Yeni nesil mağazacılık konseptimizle 5 yeni mağaza açmaya devam edeceğiz." dedi.

Hasan Şimşek, İstanbul'dan sonra 9 mağaza ile en çok hizmeti İzmir'de yılda 2 milyonun üzerinde kişiyi ağırladıklarını sözlerine ekledi.



