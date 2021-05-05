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Gündem Böylesiyle ilk kez karşılaştılar! Dev yılan köylüleri korkuttu
Gündem

Böylesiyle ilk kez karşılaştılar! Dev yılan köylüleri korkuttu

Siirt'te kenger bitkisi toplamaya giden köylüler, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı gördü. Yılanın görüntüsü ve köylülerin panik dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 16:01:00 -

Siirt'in Eruh ilçesindeki Dikboğaz köyünde yüksek yerlerden kenger bitkisi toplamaya giden vatandaşlar, gördükleri dev yılan karşısında korkuya kapıldı.

4 metre uzunluğundaki yılan köylüleri korkuttu

Cep telefonlarına sarılan köylüler, panik halinde yılanın videosunu çekti. Kenger bitkisi topladıklarını kaydeden köylüler, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı karşılarında gördüklerine korktuklarını ifade etti.

Böylesiyle ilk kez karşılaştılar

İlk defa bu kadar büyük bir yılan gördüğünü belirten vatandaşlardan Adil Çelik, kenger toplamaya çıkan köylüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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