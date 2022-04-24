Böylesini yapsa yapsa hangi parti yapmıştır? Devletten memurlara öğretmenlere ‘sarhoş gezin’ tavsiyesi

Mustafa Armağan 1930 yılındaki CHP’li İsmet İnönü dönemine ait alkol skandalını belgesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

26 Mayıs 1930 tarihli Politika gazetesinin haber küpürünü paylaşan Mustafa Armağan, şu yorumda bulundu:

“Tekel memurlar için ucuz rakı çıkarmış ki bol bol içsinler. Hatta Milli Eğitim Bakanlığından bu meşhur ucuz rakıyı öğretmenlere tavsiye etmesi için talimat göndermesini dahi istemiş.”

‘İçki içmeyiniz, içki öldürür’ diyen kurum hedefe böyle konmuş!

Politika gazetesinin, 26 Mayıs 1930 tarihli nüshasında “Zavallı Yeşil Hilall” başlığıyla yayınlanan haberde “Yeşil Hilal cemiyetindeki doktorlar fırsat düştükçe her vatandaşa nasihat ediyorlar: İçki içmeyiniz, içki öldürür. Zavallı Yeşil Hilal fakir bütcesiyle senede bir Boğaz gezintisi yaparak davetlilerine ayran ikram edebiliyor. İçki aleyhine konferanslar bile vermekten aciz!” deniliyor.

Memurlara “Gelin bende ucuz rakı var, bol bol için” diye çağrıda bulunulmuş!

Türk tarihinin tozlu arşivlerinde yer alan gazetenin haberindeki ifadeler ise şu şekilde devam ediyor:

“Fakat beri tarafta muazzam bir teşkilat var ki, maatteessüf memlekette içki sarfiyatını çoğaltmak için kuvvetli propaganda faaliyetine geçmiştir. Müskirat inhisar idaresinin memurlar için çıkardığı ucuz rakı ne demektir? İnhisar idaresi Türkiye memurlarına: ‘Gelin bende ucuz rakı var, bol bol için, Diye avaz avaz bağırıyor.”

Alkol karşıtları hedefe konmuş!

Eğitimden sorumlu kurum olan dönemin ‘Maarif’ idaresine yönelik ifadelerin yer aldığı haber şu sözlerle sona eriyor:

“Bu yetişmiyormuş gibi geçenlerde Maarif idaresine de bir tezkere göndererek, bu meşhur memur rakısının mekteplere gönderilecek bir tamim ile muallimlere tavsiyesi için, de laletini rica etmiş.”