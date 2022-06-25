Böylesini hiç bilmediğiniz muska börek tarifi: Fırında muska böreği (Puf puf) tarifi

Tek tek hazırlanan ama bir tepsi dolusu görüntüsü ile hangi tepsi böreği şeklinde duran bu muska böreğinin kolay yapılışı ve muhteşem tarifi sizlerle mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

El açması tadında fakat el açma yufka kullanmadan hazırlanan bu börek tarifini yaparken normal yufka değil baklava yufkası kullanabilirsiniz. Yapılışında baklava yufkası kullanıldığı için böreğin katlarını saymakta zorlanacaksınız. Aynı zamanda ısırdığınız zamanda tıpkı milföy hamuru ile yapılmış gibi sayısız katlarda olan ve onun gibi görünen bu çıtır böreği denemek için zaman kaybetmeyin.

Böreği yaparken içinde kullanacağınız özel sosu ile böreğin lezzetine lezzet katıyor. Özel sos sayesinde böreğin üst kısmı çıtır çıtır oluyor. iç kısmı ise yumuşacık kalıyor. Çay saatlerinde ikram edebileceğiniz. İsterseniz burada görüldüğü gibi tepsinin içine girebilirsiniz ve el açması börek tadında yapabilirsiniz. İsterseniz yağlı kağıt üzerine sererek tek tek hazırlayıp porsiyonluk börek olarak yapıp sevdiklerinizin ikram edebilirsiniz. Her şeyiyle her şeyi ile beğeni toplayan bu börek tarifini deneyecek Herkese afiyet olsun.

Fırında Muska Böreği (Puf Puf) Tarifi İçin Malzemeler

4 adet yufka

Sos için:

1 su bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

İçine:

2 su bardağı rendelenmiş dil peyniri (istenilen peynir olabilir)

Yarım bağ ince kıyılmış maydanoz

Üzerine:

1 yumurta sarısı

1 çorba kaşığı süt

Üzerine:

Susam, haşhaş

Fırında Muska Böreği (Puf Puf) Tarifi Nasıl Yapılır?

Yerken puf böreğini andıran, kızartma yemek istemeyen sürdüğümüz sosuyla böreği puf yapan bir börek…. Yufka tezgaha serilir, istenilen genişlikte şeritler kesilir her şerit uzun olduğu için ikiye kesilir. Boydan boya sos hafif sürülür, peynir ve maydanoz karıştırılıp yufkanın kenarına koyulur. Yufkayla peynirli harç üçgen olacak şekilde bir sağa bir sola katlanır ucuna sos sürülür ki açılma olmasın. Tüm yufka bitene kadar bu işleme devam edilir. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir. Üzerine kalan sos gezdirilip bir saat tepside bekletilir bir saat sonra üzerine yumurta sarısı, süt karışımı sürülüp susam veya haşhaş serpilir. Önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir ve sıcak servis yapılır.