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Aktüel Böylesi vicdansızlık olur mu? Mezar taşlarını paramparça ettiler
Aktüel

Böylesi vicdansızlık olur mu? Mezar taşlarını paramparça ettiler

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Böylesi vicdansızlık olur mu? Mezar taşlarını paramparça ettiler

Bolu’nun Gerede ilçesinde kabir ziyaretine giden aile, iki yakınlarına ait mezar taşlarının parçalandığını gördü.

Bolu’nun Gerede ilçesinde kabir ziyareti için mezarlığa giden aile, yakınlarının mezarları başında yürek burkan bir manzarayla karşılaştı.

 

Olay, Gerede ilçesine bağlı Ulaşlar Köyü Mezarlığı'nda meydana geldi. Kabir ziyaretine gelen aile üyeleri, yakınları olan merhum Nezaket İpek ve Ramazan İpek'e ait mezarların taşlarının kırıldığını fark etti. Mezar taşlarının parçalandığını ve üzerlerindeki yazıların okunamayacak hale geldiğini gören aile, İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu.

 

Jandarma ekipleri, mezarları tahrip eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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