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Dünya Böylesi görülmedi! Yerine oturmadan görevden alındı
Dünya

Böylesi görülmedi! Yerine oturmadan görevden alındı

Tanzanya'da Maden Bakanı Yardımcısı olarak atanan milletvekili Francis Ndulane, yemin metnini okuyamayınca görevden azledildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:05:00 -
Böylesi görülmedi! Yerine oturmadan görevden alındı

Tanzanya'da yeni açıklanan kabinenin üyeleri başkent Dodoma'da Devlet Başkanı John Magufuli'nin katılımı ile yapılan törende yemin etti.

Maden Bakanı Yardımcılığı görevine getirilen Kilwa Milletvekili Francis Ndulane, sahnede Magufuli'nin önünde yemin metnini okumak için defalarca çabalasa da bunu başaramadı.

Devlet Başkanı Magufuli, metni okuyamamasının ardından Ndulane'den yerine oturmasını istedi.

Magufuli, tören sonrası yaptığı açıklamada, tüm adayların özgeçmişlerini atamadan önce gözden geçirdiğini ancak bugün yaşananlardan sonra Ndulane'nin değiştirileceğini belirterek, "Bu makamı düzgün bir şekilde yemin edebilecek birine vereceğim." diye konuştu.

Tanzanya'da halk, devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için 28 Ekim'de oy kullanmış, seçimi iktidardaki Devrimci Parti (CCM) kazanmıştı.

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