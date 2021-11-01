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Yerel Böylesi görülmedi! Kumarhanelere kumarbaz kılığında sızan polisten 41 noktaya operasyon
Yerel

Böylesi görülmedi! Kumarhanelere kumarbaz kılığında sızan polisten 41 noktaya operasyon

Adana’da çeşitli kumarhanelere kumarbaz kılığında sızan polis, ev ya da kıraathaneden dönüştürülmüş birçok kumarhane tespit etti. Kumarhane olduğu tespit edilen 41 noktaya eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 168 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 11:21:00 -
Böylesi görülmedi! Kumarhanelere kumarbaz kılığında sızan polisten 41 noktaya operasyon

Adana polisi, kumarbaz kılığına girdi; kentte kıraathane ve evden kumarhaneye dönüştürülen mekanları tek tek tespit ederek delil topladı; ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, 36 işyeri ve 5 eve eş zamanlı şok baskınlar düzenledi; 168 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanıp, toplam 224 bin lira para cezası uygulandı; kumardan elde edilen 46 bin lira ele geçirildi. T.Ç. adlı zanlıysa kahvehane görünümü verdiği kumarhanesine açılış yaparken kıskıvrak yakalandı; işyeri kapatıldı hakkında da adli işlem yapıldı.

Tek tek tespit edip delil topladı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı ev ve işyerlerinde kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. Kumarbaz kılığına giren polis, söz konusu adresleri tek tek tespit edip, delil topladı. Bu yöntemle de 36 işyeri ve 5 ev belirlendi; ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, söz konusu adreslere eş zamanlı şok baskınlar düzenledi.

Baskın düzenlenen adreslerden biri de merkez ilçe Çukurova'da yer alan ve kıraathane izlenimi verilen bir işletme oldu. T.Ç.'ye ait, gizli kumarhaneye açılış düzenlenirken, polis de baskın yaptı. Yüklü miktarda parayla kumar oynatıldığı tespit edilirken, kumarhane de açıldığı gün mühürlenerek kapatıldı. İşletme sahibi T.Ç. hakkında da adli işlem yapıldı.

Ceza yağdı

Operasyon kapsamında da 41 farklı adrese düzenlenen baskınlarda; 168 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandığı bildirildi. Bu şahıslara 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 224 bin lira idari para cezası uygulandı. T.Ç. ile birlikte toplam 39 kişiye de 'kumar oynatmak ve yer temin etmek' suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi. Yapılan aramalarda da kumardan elde edildiği düşünülen 46 bin lira nakit para ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ile para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi. Söz konusu mekanlar, mühürlenip kapatıldı.

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Yorumlar

ramiz ağa

izmirde böle basmanenin dar ve pis sokakları ;bodrum katları lbgt barları ve kumarhane dolu ;habire polis alamayı bırakın olanlar görmezden gelmeyi rüşveti bıraksın yeter ;bir tane polis yok bu tip yerlerde durma polsi ala ;amiri yiyor ,gidermi çömez polsi oraları!
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