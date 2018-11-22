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Böylesi görülmedi... 17 ayrı şehirde dolandırmış...

17 ayrı şehirde insanları dolandıran ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince Adıyaman'da yakalandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:26
Böylesi görülmedi... 17 ayrı şehirde dolandırmış...

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alitaşı Mahallesi Bozbeyi Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobil sürücüsünün üst aramasında kimliğinin bulunmaması üzerine şüpheliyi emniyete götürdü.

Emniyette işlemleri yapılan şüphelinin gerçek kimliğinin S.K. olduğu belirlendi.  Ayrıca şüphelinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda
17 ayrı ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan arandığı, 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 4 bin lira adli para cezası olduğu tespit edildi. 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 06:26
  1. polis
  2. adıyaman
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