Böylesi ancak CHP’de olur! En başarısız iki başkandan cumhurbaşkanı adaylığı kavgası

Türkiye’nin hizmet üretmede en başarısız iki büyükşehir belediye başkanı olarak dikkat çeken CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için birbirine girdi.

“Böylesi ancak CHP’de olur” dedirten iki başarısız başkanın kapışmasında ortalık toz duman. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda devrilerek yerine Özgür Özel’in gelmesinin ardından başlayan koltuk ve güç savaşları artık iyice ayyuka çıktı.

ÖNCE MANSUR REST ÇEKTİ!

Kurultayın ardından CHP’de kimin söz sahibi olacağı ve kimin Cumhurbaşkanı adayı gösterileceğine ilişkin yaşanan rekabet, son tüzük kurultayında kendisine son anda söz verilmesine isyan eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın çektiği restle savaşa dönüştü.

İMAMOĞLU YAVAŞ’I İHANETLE SUÇLADI!

Kurultay sonrası Mansur Yavaş’a tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, “Zaman aynı çatı altında siyaset yapan insanların ‘sen benim ayağıma bastın, yüzüme sert baktın’ deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir. Parti içindeki mevzuları konuşan bu millete ihanet eder” diyerek savaşı kızıştırdı.

MANSUR’UN YAKIN ARKADAŞINDAN EKREM’E “PROJE ÇOCUK” GÖNDERMESİ!

Önceki gün Mansur Yavaş’ın en yakınındaki isimlerden, eski özel kalemi Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sosyal medyadan “Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, ‘Proje Çocuk’ denir, ‘Mustafa Kemal'in Askeri’ denmez” şeklindeki sert göndermesi Yavaş ve İmamoğlu arasındaki partideki “fetret devri savaşlarını” iyice alevlendirdi.

KAVGAYA YANDAŞ MEDYA DA DALDI!

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi’nde “CHP seçmeni Mansur Yavaş’ı istiyor” başlığıyla dün yayınlanan anket haberinde, “CHP seçmeninin yüzde 30,6’sı Mansur Yavaş’ı, yüzde 18,7’si ise Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı görmek istiyor” denilmesi ise CHP’de koltuk ve güç savaşlarının yandaş medyaya da sıçradığını gösterdi. Yandaş medyanın da olaya müdahil olmasıyla CHP’deki savaşın önümüzdeki günlerde daha da kızışacağı belirtiliyor.