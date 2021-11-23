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Gündem Böyle yüzsüzlük görülmedi! Davutoğlu'nun birlikte 'ekonomik Kurtuluş Savaşı' başlatmak istediği Kılıçdaroğlu: Çapsız Davutoğlu
Gündem

Böyle yüzsüzlük görülmedi! Davutoğlu'nun birlikte 'ekonomik Kurtuluş Savaşı' başlatmak istediği Kılıçdaroğlu: Çapsız Davutoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dolar kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle birlikte ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmak istediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisi için "Davutoğlu, Türkiye'nin en çapsız Dışişleri Bakanı'dır!" şeklinde kullandığı ifadeleri yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 20:07:00 -
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Davutoğlu'nun birlikte 'ekonomik Kurtuluş Savaşı' başlatmak istediği Kılıçdaroğlu: Çapsız Davutoğlu

 yeniakit.com.tr 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme gerçekleştireceğini söylemişti.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu artık cehalet değil İHANETTİR! Bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum. Bu çerçevede ilk görüşmem bugün 17:00'de Sn. Kılıçdaroğlu'yla. İkinci görüşmem yarın 14:30'da Sn. Akşener'le olacak.

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu bir araya geldi

Davutoğlu, akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi.

Muhalefet dolar kurundaki artışı bahane ederek hükümete ‘erken seçim’ çağrısında bulunurken, Davutoğlu'nun birlikte 'ekonomik Kurtuluş Savaşı' başlatmak istediği Kılıçdaroğlu'nun, kendisi hakkında söylediği sözleri yeniden gündeme geldi.

"Davutoğlu, Türkiye'nin en çapsız Dışişleri Bakanı'dır!"

Kılıçdaroğlu, AK Parti'den ayrıldıktan sonra dindarlara kan kusturan CHP ve 'milliyetçi' geçinip HDP ile gizli ittifak kuran İYİ Parti ile yakınlaşarak yolunu kaybeden Davutoğlu için "Davutoğlu, Türkiye'nin en çapsız Dışişleri Bakanı'dır!" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile helalleşecek mi?

Kendisini 'çapsız' ilan eden Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek bir zamanlar yol yürüdüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları, Davutoğlu'nun tıynetini ortaya koyarken, 'helalleşme yolculuğu'na çıkan CHP liderinin, Davutoğlu ile helalleşip helalleşmeyeceği ise merak konusu oldu.

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