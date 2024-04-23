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Yaşam Böyle yolculuk olur mu? Çocukların canlarını tehlikeye attı
Yaşam

Böyle yolculuk olur mu? Çocukların canlarını tehlikeye attı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 15:30:00 -

İstanbul'da tehlikeli yolculuklar kameralara yansıdı. Çocukların canlarının tehlikeye atılması herkesi şaşırttı.

Kağıthane'de scooter ile yolculuk yapan bir kişi, çocuğunu da kucağında taşıyarak yürekleri ağızlara getirdi. Bisikletle yolculuk yapan başka bir kişi ise, iki çocuğunu bisikletin yanlarına oturtarak yolculuğuna devam etti. Yine Kağıthane'de iki çocuk, seyir halinde ilerleyen kamyonetin arkasında dakikalarca tehlikeli yolculuk yaptı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de vatandaşların hem kendi hayatını hem de çocuklarının hayatını tehlikeye atarak trafikte yaptığı tehlikeli ve bilinçsiz yolculuklar adeta ‘pes' dedirtti. Kağıthane'de scooter ile yolculuk yapan bir kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan akan trafikte çocuğunu kucağında taşıdı. Görenlerin yüreklerini ağzına getiren tehlikeli yolculuk, diğer vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir bisiklete üç kişi bindi

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde bisikletle giden bir kişi, okuldan çıkan çocuklarını da alarak üç kişi yolculuk yaptı. Çocuklarını bisikletin kenarlarına ayakta duracak şekilde koyan şahıs, pedal çevirmeye devam etti. Şaşkınlığa yol açan olay vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kamyonetin arkasına takıldılar

Kağıthane Galata Deresi Caddesi'nde ise yaşları ufak iki çocuk, seyir halinde ilerleyen kamyonetin arkasında yolculuk yaptı. Sürücünün farkına varmadığı esnada kamyonetin arkasına tutunan çocuklar, dakikalarca tehlikeli yolculuğu sürdürdü. Çevredekileri hayrete düşüren olay başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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