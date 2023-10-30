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Yerel Böyle yırtmaya çalıştı! Alkollü sürücüden ‘Atatürkçüyüm’ savunması
Yerel

Böyle yırtmaya çalıştı! Alkollü sürücüden ‘Atatürkçüyüm’ savunması

Yeniakit Publisher
2023-10-30 15:32:00 -

Antalya'da trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve trafik polisleri tarafından yakalanan alkollü sürücü, "Ben Atatürk'ün askeriyim, Cumhuriyetin neferiyim. Atatürk ve Cumhuriyet çocuğuyum” dedi.

Hasan Fehmi Boztepe Caddesinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki 07 LCR 97 plakalı otomobil sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı ve alkollü olabileceği yönündeki ihbar Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Yapay Şelale kavşağında trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak yoluna devam eden araç, Çağlayan İlköğretim Okulu önünde trafik ekipleri tarafından durduruldu.

Aşırı derecede alkollü olduğu gözlenen ve adının Arif Dikmen olduğu belirlenen araç sürücüsü, araçtan inmemekte direnirken, araçtan indikten sonra çevredeki vatandaşlara ve trafik ekiplerine hitaben “Ben Atatürk ve Cumhuriyet çocuğuyum. Beni bunun için durdurdular. Ben bu yoldan asla vazgeçmem. İnadına, ben Atatürk'ün askeriyim. Ben Cumhuriyetin neferiyim. Ben Atatürk ve Cumhuriyet çocuğuyum” diye bağırıp durdu.

Yoldan geçen ve kaldırımda kendisini izleyenleri duyarsızlıkla suçlayan araç sürücüsü “Niye hiçbir şey yokmuş gibi geçip gidiyorsunuz. Niye tepki göstermiyorsunuz” diyerek galeyana getirmeye çalıştı. Trafik ekiplerinin ısrarına rağmen alkometreyi üflemeyi kabul etmeyen araç sürücüsü, önce polis merkezine ardından da hastaneye götürülürken hastanede yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücüye alkometreyi üflememekten 11 bin 645 TL, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 064 TL, ehliyetini yanında bulundurmamaktan 951 TL ve dur ihtiranı uymamaktan 951 TL olmak üzere toplam 17 bin 611 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 2.5 yıl el konuldu. Otomobili de trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

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Yorumlar

Aaaaa

Söylemene gerek yok anladık

Hanzo

Burda değil oğlum öldükten sonra öbür tarafta Atatürkcüyüm ben onun askeriyim diyeceksin ordakiler daha duyarlı imiş mutlaka sana kıyak çekerler belki bir burak birikide huri neyim verirler burdakiler biraz mal anlamıyorlar
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