Böyle yıkama-yağlama görülmedi! Fatih Altaylı'dan müthiş yalakalık

Son günlerin en çok eleştirilen isimlerinden biri olan ve artık komedyenden çok politik bir figür olarak ön plana çıkan Cem Yılmaz'a Fatih Altaylı destek verdi. Altaylı, "Şıracının şahidi bozacı" dedirten Habertürk'teki yazısında şunları kaydetti:

"Ne Cem Yılmaz’mış be yahu…

30 yıldır tartışa tartışa bitiremediniz adamı.

Başlamadan önce açık açık söyleyeyim, Cem Yılmaz’ı çok severim.

İnsan olarak da, stand up'çı olarak da, sinemacı olarak da.

Ama bu sevgim yaptığı işlere yönelik eleştiri yapmamı da engellemez.

Ama doğrusunu isterseniz, eleştirilecek fazla bir tarafını da bulamıyorum, göremiyorum.

Stand up’larına ne zaman gitsem gülerim.

Aynı sahne şovuna birden fazla kere gider, her seferinde bir öncekinde kaçırdığım ya da belki onun değiştirdiği bir espri yakalar bir daha gülerim.

Bazen daha az gülerim, bazen daha fazla gülerim ama eğlenirim.

Filmleri ise bana göre muazzamdır.

Özenlidir.

Evrensel standartta yapmak için uğraşmıştır bellidir.

Kimi komiktir, kimi düşündürücü, kimi kendi deyimiyle kara komik.

Ama hiçbirine gittiğime pişman olmamışımdır.

(...) Şimdi de Erşan Kuneri adlı televizyon dizisi tartışılıyor Cem Yılmaz’ın.

Farkında mısınız bilmem, o üretiyor, millet tartışıyor.

Erşan Kuneri’yi izlediniz mi bilmem.

Ben izledim.

Önce ilk beşini, sonra tamamını.

Eğlendim mi…

Eğlendim.

Güldüm mü!

Yer yer çok güldüm.

Diğerlerini zaten biliyordum ama Nilperi Şahinkaya’nın oyunculuğuna bayıldım mı, bayıldım.

Bir daha izler miyim?

Vallahi izlerim. (...)"