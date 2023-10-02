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Kadın - Aile Böyle yapılan mısır ekmeği parmak yedirtir: Sadece altın renkli unu ile yapılıyor, inanılmaz derecede kolay
Kadın - Aile

Böyle yapılan mısır ekmeği parmak yedirtir: Sadece altın renkli unu ile yapılıyor, inanılmaz derecede kolay

Yeniakit Publisher
2023-10-02 19:10:00 -
Böyle yapılan mısır ekmeği parmak yedirtir: Sadece altın renkli unu ile yapılıyor, inanılmaz derecede kolay

Altın renkli mısır unu ekmeğini, nasıl kolay ve lezzetli yapabilirsiniz!

Mısır ekmeğini evinizde kendiniz yapabilirsiniz.

Nefis Mısır Ekmeği Tarifi Malzemeler

3 su bardağı mısır unu
1 su bardağı buğday unu
Yoğurt 1 su bardağı
1 su bardağı ılık su
1 paket kabartma tozu
Tuz 1 tatlı kaşığı
Tam Ölçülü Mısır Ekmeği Tarifi Yapılışı

İnanılmaz derecede kolay olan ve hızlı şekilde hazırlanan, pamuk gibi yumuşacık mısır ekmeği tarifini yapması son derece kolay. Yapılışını da ilk olarak, 3 bardak mısır ununu alıp geniş bir kasenin içine koyduktan sonra, üzerine bir bardağı da buğday unu eklemeyi unutmuyoruz.

Sonrasında ise sırasıyla diğer malzemeleri eklediğimiz hamurumuzu, karıştırarak hazırlayıp, kıvamına getiriyoruz. Son halini vermek için hamurumuzu yoğurarak hazırlıyoruz. Yağladığımız fırın tepsimizin içine bu karışımımızı döküyoruz. İsterseniz daha görsel ve daha lezzetli hale getirmek için, dilimler halinde kesikleri atabilirsiniz. Üst kısmını şekillendirmek için, elinizi suya batırarak ekmeğimizin üst kısmına şekil verebilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan ekmeğimizi pişmesi için fırına veriyoruz.

Kısacık zamanda pişen 180 derecelik fırında her tarafı iyice pişen ekmeğimizi, fırından çıkardıktan sonra, artık ikram edebilirsiniz. Sıcak sıcak kahvaltı saatlerine sofraya koyabileceğiniz, kahvaltılık olarak sahur sofralarına sahurluk olarak ikram edebileceğiniz, hamur işini sizler de çok seveceksiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun.
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