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Medya Böyle yanmaz, molotof atsaydın Halk TV! CHP'li seyircisine bile "yuh" dedirttiler
Medya

Böyle yanmaz, molotof atsaydın Halk TV! CHP'li seyircisine bile "yuh" dedirttiler

Melih Altınok, Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırının arkasında Türkiye'nin olduğunu savunan şaşkınlara çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 13:34:00 -
Böyle yanmaz, molotof atsaydın Halk TV! CHP'li seyircisine bile "yuh" dedirttiler

Melih Altınok, Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırının arkasında Türkiye'nin olduğunu savunan şaşkınlara çok sert tepki gösterdi.

"Belli ki artık PKK'nın kanalları yerine bugünlerde, hiçbir delil göstermeden saldırının arkasında Türkiye var iması yapan yayınlarıyla CHP'li seyircisine bile 'yuh' dedirten Halk TV'yi izliyorlar" diyen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırının ardından ülke adeta yanıyor. Başkentin yanı sıra Marsilya gibi kentlerden de çatışma haberleri geliyor.

Görüntüler ürkütücü. PKK-YPG bayrakları taşıyan eylemciler yollarda sivillerin otomobillerini ters çevirip ateşe veriyorlar. Caddelerde barikatlar kurup polisle çatışıyorlar.

Saldırgan ırkçılıktan sabıkalı bir Fransız (muhtemelen akıl hastası) çıktı. Ne var ki sokağa dökülen örgütlü vandallar, eylemin arkasında Türkiye olduğunu ve Fransa devletinin de Ankara'yla işbirliği yaptığı saçmalığını savunuyorlar.

Evet, evet Macron ve Erdoğan ortak çalışmışlar!

Bu yüzden ortalığı yakıp yıkıyorlarmış işte.

Belli ki artık PKK'nın kanalları yerine bugünlerde, hiçbir delil göstermeden saldırının arkasında Türkiye var iması yapan yayınlarıyla CHP'li seyircisine bile "yuh" dedirten Halk TV'yi izliyorlar."

 

 

 

 

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