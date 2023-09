Böyle vicdansızlık olur mu? Hasta kiracısının hayatını zehir etti

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir ev sahibi, iddiaya görke kanser hastası olan kiracısını çıkarmak için elektrik, su ve doğalgazı kesti.

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 1. Cadde'deki bir apartmanında oturan 3 çocuklu Çetin ve Nilüfer Gençalp çifti, ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istendi. Çetin Gençalp, karısının kanser hastası olması nedeniyle evden çıkamayacağını söyledi. İddiaya göre ev sahibi bunun üzerine evin elektriğini, suyunu ve doğalgazını kesti.

Kiracı Çetin Gençalp, “Eşim hasta ve hastalığından dolayı çalışamıyorum. Yoksa ben her işte çalışırım. Ama hastanın yanından ayrılamıyorum. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Ev sahibi bizi ve çocukları tehdit ediyor. Eşimin hastalığının yarısı onları çok düşünmesinden. Bize kötülük yapıyor. Yardıma muhtacız şu anda. Bize 'Evimden çıkın ve evimin eksiklerini tamamlayın' diyor. 'Hastan beni ilgilendirmez' diyor. 'Deprem olmuş' diyorum. 'Deprem de beni ilgilendirmez' diyor. Adam hiçbir şey düşünmüyor. Elektriğimi, suyumu kestiler. 3-4 gün önce de noterden ihtar çekmişler. Hiç mi vicdanı yok. Şu an hasta, ölüm döşeğinde yatıyor. Elektrik, su ev sahibinin üzerine. Üstümüze alacaktık ama ev sahibi 'Bende kalsın' dedi. Elektriği, suyu kendi üstümüze alırsak evi de kendi üstümüze alacakmışız gibi bir his uyandırdı onda. Fatura gelmediği zaman hemen arıyor beni” ifadelerini kullandı.

Kiracı çiftin komşuları ise, “Kiracı komşumuz. Dün gelmiş elektriğini, suyunu kesmiş. Bu kadın kanser hastası. Durumları yok, yüksek kira istiyor. Biz 'Yapmayın' diyoruz. 'Allah'tan kork, kadın hasta' diyoruz ama 'Ölsün, bana ne' diyor. Elektriği de komşular olarak bizden çekiyorlar. Hastası olmasa zaten biz diyeceğiz çık diye ama hastası var. Herhangi bir geliri yok. 2 senedir çalışmıyor adam” dediler.

Ev sahibinin kiracısının çıkması için ihtarname yolladığı ve Çetin Gençalp’in karakola giderek ev sahibi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO