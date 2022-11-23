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Gündem Böyle vicdansızlık görülmedi! Şeriat boşuna ellerini kesmiyor bunların
Gündem

Böyle vicdansızlık görülmedi! Şeriat boşuna ellerini kesmiyor bunların

Düzce'deki deprem nedeniyle geceyi sokakta geçiren vatandaşlar, pek çok hırsızlık ihbarında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 12:06:00 -
Böyle vicdansızlık görülmedi! Şeriat boşuna ellerini kesmiyor bunların

Bu durumu fırsata çeviren hırsızlar ise iş başındaydı. Vatandaşların boşalttığı evlere dadanan çok sayıda hırsız ihbarı, polis telsizlerine yansıdı.

İhbarların artması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Düzce'de meydana gelen depremin ardından muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alındığını açıkladı.

EGM'nin yaptığı paylaşımda şunlara vurgu yapıldı; "Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık."

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

BU ÜLKEDE ADAM ÖLDÜRME , CNAYETLER VE HIRSIZLIK OLMASI ÇOK NORMALDIR,, ÇÜNKÜ BİR MÜSLÜMAN ÜLKESİNDE ADALET OLMAYAN MÜSLÜMAN DEĞİLDİR,,,, BÜTÜN OLAN BİTENLERİN SORUMLUSU ,,, DEVLET HÜKMET SONRA KOYUN GİBİ YAŞIYAN MİLLETİR,,, NEDEN KOYUN ,, ALLAHINA, KURANINA PEYGAMBERİNE VE ECADINA KÜFÜRLER EDEN HAİNLERE TEPKİ VERMEYEN BİR MİLLET ,,, ÖNCE MÜSLÜMAN DEĞİL SONRA KOYUN DİYEBİLİRSİNİZ,,

Murat Tunga

Kesin delille hırsızlık yapanların elini kesmek lazım..
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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