Böyle vicdansızlık görülmedi! Şeriat boşuna ellerini kesmiyor bunların
Düzce'deki deprem nedeniyle geceyi sokakta geçiren vatandaşlar, pek çok hırsızlık ihbarında bulundu.
Bu durumu fırsata çeviren hırsızlar ise iş başındaydı. Vatandaşların boşalttığı evlere dadanan çok sayıda hırsız ihbarı, polis telsizlerine yansıdı.
İhbarların artması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Düzce'de meydana gelen depremin ardından muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alındığını açıkladı.
EGM'nin yaptığı paylaşımda şunlara vurgu yapıldı; "Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık."