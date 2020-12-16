Böyle uyardı: Bu şikayeti olanların birçoğunun testi pozitif çıkıyor

Koronavirüsün belirtileri kişiden kişiye göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin kimilerinde sadece ateşle kendini belli ederken kimi insanlarda çok daha seyrek görülen belirtilerle kendini gösterir. Kişilerdeki bu değişiklik sağlık durumuna, temas ettiği virüs yüküne ve en önemlisi maske olup olmamasına bağlı olarak şekillenir. Bu konuda açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Muhammed Keskin göğüs ağrısı ile hastaneye gidenlerin testlerinin çoğunlukla pozitif çıktığını işaret etti.

Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Göğüs ağrısı ile acile veya polikliniğe başvuranlarda yaptığımız COVID PCR testleri yüksek oranda pozitif çıkıyor. Pandemi sürecinde göğüs ağrınız olursa başka semptomunuz olmasa bile kalp krizi riski ve COVID şüphesi nedeniyle hastaneye başvurmalısınız. Dün poliklinikte kalp krizi teşhisi koydum. 2 gündür göğüs ağrısından kıvranan hasta salgından korktuğu için acile gelmemiş. Maalesef kalbi çok ciddi hasar görmüştü. Yaşaması bile büyük şans. Dikkat! Yeni başlayan göğüs ağrısı acil bir durumdur. Bekletmeyiniz."