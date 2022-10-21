Böyle trafik magandası görülmedi! Yaptığı şey "Yok artık" dedirtti
İstanbul Pendik'te direksiyonu çıkararak yolculuk yapan sürücüye verilen ceza "Bari madalya taksaydınız" dedirtti.
İstanbul Pendik'te direksiyonu çıkararak yolculuk yapan sürücüye verilen ceza "Bari madalya taksaydınız" dedirtti.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un Pendik ilçesinde, sahil yolunda trafiği tehlikeye sokan hareketlerini kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşan şahsı yakalamak için ekipler harekete geçti.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada sürücü S.B. yakalandı.
Toplamda 980 TL trafik idari para ceza yazıldı
Araç sürücüsü S.B.'ye 'saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak' maddesinden 196 TL, 'emniyet kemeri kullanmamak' maddesinden 196 TL, 'teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak' maddesinden 196 TL, 'tekerlek somunu, porya kapağı veya jant diski standart dışı olan aracı kullanmak' maddesinden 196 TL, 'zorunlu sigorta yaptırmamak' maddesinden 196 TL olmak üzere toplamda 980 TL trafik idari para cezası uygulandı.