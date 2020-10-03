Böyle tepki gösterdi: Bunu açıkça yapıyorlar
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye'nin çıkarlarına saldıran muhalefete tepki gösterdi.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan muhalefete tepki geldi.
Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Metin Gürcan ve CHP yandaşı Can Ataklı'nın skandal sözlerinin videosunu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.
Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci Abdülfettah es-Sisi, Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Suriye diktatörü katil Beşşar Esed ve Azerbaycan ile ilgili tepki çeken ifadelerin yer aldığı vidoyu paylaşan Özalan, muhalefete tepki gösterdi.
"Açıkça Türkiye'nin çıkarlarına saldırıyorlar"
Özalan, "Suriye'de Esed'in tarafındalar. Mısır'da Sisi'nin tarafındalar. Libya'da Hafter'in tarafındalar. Muhalefet yapmıyorlar, açıkça Türkiye'nin çıkarlarına saldırıyorlar." ifadelerini kullandı.