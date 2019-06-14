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Böyle sömürüyorlar! Siyonist İsrail homoları gelir kapısı yaptı

Siyonist dernek ve vakıfların fonlarıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında eşcinsel sapkınlık yaygınlaştırılmaya çalışılırken, Siyonist İsrail ise her yıl yaza girerken düzenlediği eşcinsel etkinliklerle İsrail’e getirdiği eşcinsel turistlerden para kazanıyor. Geçtiğimiz yıl Tel Aviv’de yapılan eşcinsel yürüyüşü etkinliğinden 45 milyon dolar kazanan İsrail, bu yıl gelirini daha artırmak istiyor.

14 Haziran 2019 Cuma 15:59
Böyle sömürüyorlar! Siyonist İsrail homoları gelir kapısı yaptı

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr  Siyonist milyarderlerin paralarıyla dünya çapında sapkın eşcinsellik hastalığı yaygınlaştırılmaya çalışılırken, terör devleti Siyonist İsrail eşcinsel turistler için etkinlik düzenleyerek turizm geliri elde ediyor.

250 bin eşcinsel Tel Aviv’de toplaşacak

Siyonist devlet İsrail, dünyanın en büyük 10 eşcinsel organizasyonundan biri olarak gösterilen Tel Aviv eşcinsel yürüyüşüne 250 bin sapkının katılmasının beklendiğini açıkladı. Önümüzdeki Pazar günü yapılacak eşcinsel etkinliğinde dünyaca ünlü eşcinsel sanatçı ve isimlerin de katılacağı duyuruldu. Siyonist devlet dünya ülkelerinde eşcinselliği yaygınlaştırmaya çalışırken, organizasyona katılacak sapkınlar için düzenleyeceği, plaj partileri ve konferanslardan kazanacağı paraların derdinde.

Geçen yıl eşcinsellerden 45 milyon dolar kazandı

Geçtiğimiz yıl Tel Aviv’de düzenlenen eşcinsel etkinlikten Siyonist devlet İsrail 45 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. İsrail Turizm Bakanlığı, geçen yıl etkinliğe 250 bin kişinin katıldığı bilgisini verirken, bu yıl katılım sayısının daha da artmasını beklediklerini açıkladı. Bakanlık açıklamasına, İsrail’de yapılan eşcinsel etkinliklerin Ortadoğu’da tek etkinlik olduğu için büyük rağbet gördüğünü de ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:59
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