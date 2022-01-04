Böyle saçmalık olmaz! ‘Ekrem’i kahraman yapacaksınız’ eleştirilerine cevap

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) terör örgütü PKK iltisaklı kişilerin istihdam edilmesi kamuoyunda büyük infiale neden oldu. HDP’ye olan diyet borcunu, PKK iltisaklıları belediyede işe alarak ödeyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hukuki işlem başlatılması çağrıları çığ gibi büyüdü.

Bununla birlikte, İmamoğlu’nun bu konuda bir mağduriyet algısı oluşturup kendisi hakkında verilecek cezayı lehine çevireceği iddia edildi. Yalnızca Millet İttifakı saflarından değil, muhafazakar kesimden de aynı iddiayı savunanlar oldu.

Daha da acısı, Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı iken şiir okuduğunu hatırlatarak, İmamoğlu’nun benzer bir durumla karşılaşmaması gerektiğini savunanlar da oldu. Söz konusu kesimin, şiir okuduğu için tutuklanan Erdoğan ile PKK’lıları işe aldığı için hakkında işlem yapılması beklenen İmamoğlu’nu bir tutması ağızları açık bıraktı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu durum da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

“E o zaman katile de 'aman mağdur etmeyelim' diyerek katil demeyelim. Cezaevine koymayalım, yargılamayalım. Adam suç işlesin, cinayet işlesin. Siyasiyse eğer, 'Mağdur gibi gösterir kendisini' diye susalım. Veyahut tecavüz etmiş bir kadına. 'Bu işin içerisinden bir mağduriyet çıkarır. Onu biz yargılamayalım, suçunu görmezden gelelim.' Böyle saçmalık olmaz.

Sayın Bahçeli de hatırlattı. Tayyip Erdoğan bir şiir okuduğu için cezaevine girmişti. Siz onunla Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye PKK'lıları almasını bir tutuyorsanız, eşdeğer görüyorsanız yazıklar olsun bizim muhafazakar insanlarımıza. Siz bir kere neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kendinize güvenmiyorsunuz.

Tayyip Erdoğan'ı sanki belediyeye PKK'lıları almış gibi göstermeye kalkıyorsunuz. PKK'lı bilerek belediye alan kim olursa olsun mağduriyet falan oluşturamaz. 40 bin insan ölmüş bu ülkede. Diyarbakır'da aileler hala çocuklarını bekliyorlar.”