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Gündem Böyle rezillik görülmedi! Hasta kapıda bekliyor doktorlar yılbaşı kutlamasında
Gündem

Böyle rezillik görülmedi! Hasta kapıda bekliyor doktorlar yılbaşı kutlamasında

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde, sağlık çalışanları mesai saatleri içinde yılbaşı kutlaması yaptı. Hastane koridorunu süsleyen doktorlar, sırada bekleyen hastaları umursamadı. Bir saattir sırada beklediklerini söyleyen vatandaşlar duruma isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 13:37:00 - 2022-12-30 13:51:56

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde, sağlık çalışanları mesai saatleri içinde yılbaşı kutlaması yaptı. Hastane koridorunu süsleyen doktorlar, sırada bekleyen hastaları umursamadı. Bir saattir sırada beklediklerini söyleyen vatandaşlar duruma isyan etti.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ortodonti bölümünde randevu alarak muayene sırası bekleyen hastalar, sağlık çalışanlarının yılbaşı kutlaması sebebiyle 1 saat boyunca sırada bekledi. Hastalar kendileri ile ilgilenen kimse olmayınca, klinikte doktorları aramaya başladı.

Bir hasta tarafından kayıt altına alınan o anlarda, doktorların mesai saatlerinde yılbaşı kutlaması için bir araya geldikleri görüldü. 

Duruma tepki gösteren vatandaş, bir saattir muayene için beklediklerini söyleyerek o anları sosyal medyada 'Yorum sizin...' diyerek paylaştı.

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Yorumlar

Rahman

öğle arasında yapılmış. ayrıca bir fakültenin ortodonti anabilim dalının özel koridoru orası. dişlere nasıl tel takılacağının akademik araştırmasını yapıyorlar. neyin acil durumundan bahsediyorsunuz?

1923DEN 1979 9 TIP FAKÜLTESİ YAPANLARIN ESERİ

OKADAR MİLLETİ SOYDULARKİ HER ANNE BABA ÇOCUĞUNA DOKTOROL BASLISI YAPIYOLAR DOKTOR LAR BATIYA NEDEN GİDER PARA GÖZ İNSAN YETİŞTİREN LER KİM İSLAMI EMREDİYO 20SENEDE 100 TIPFAKÜLTESİ KURANLARA DEMEDİĞİNİ ETMEDİĞİNİ BIRAKMAYALAR KİM
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