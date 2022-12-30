Böyle rezillik görülmedi! Hasta kapıda bekliyor doktorlar yılbaşı kutlamasında

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde, sağlık çalışanları mesai saatleri içinde yılbaşı kutlaması yaptı. Hastane koridorunu süsleyen doktorlar, sırada bekleyen hastaları umursamadı. Bir saattir sırada beklediklerini söyleyen vatandaşlar duruma isyan etti.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ortodonti bölümünde randevu alarak muayene sırası bekleyen hastalar, sağlık çalışanlarının yılbaşı kutlaması sebebiyle 1 saat boyunca sırada bekledi. Hastalar kendileri ile ilgilenen kimse olmayınca, klinikte doktorları aramaya başladı.

Bir hasta tarafından kayıt altına alınan o anlarda, doktorların mesai saatlerinde yılbaşı kutlaması için bir araya geldikleri görüldü.

Duruma tepki gösteren vatandaş, bir saattir muayene için beklediklerini söyleyerek o anları sosyal medyada 'Yorum sizin...' diyerek paylaştı.