Böyle rezil gazetecilik görülmedi!

Oda TV bugün rezil bir haber anlayışına imza attı. Henüz bir iddia olan doğruluğu henüz bilinmeyen bir habere göre AK Parti İlçe Başkanı'nın sahibi olduğu inşaat şirketinin yaptığı binalar için henüz mahkemede suçu tescillenmemiş bir kişiyi 'ÖLÜM MÜTEAHHİTİ' olarak manşetinde haber yaptı.



Aynı Oda TV, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile samimi bir fotoğrafı bulunan müteahhiti ise savunmaya geçerek "Deprem polemiği... CHP’li müteahhitler hedef" başlığı ile savunmaya geçiyor. Aynı gün, aynı konu üzerinde iki yüzlü bir haber anlayışı sergileyen Oda TV'nin haber anlayışı rezillik olarak nitelendirildi.



Oda TV ayrıca savunmaya geçtiği CHP'li müteahhitlerin mahkeme kararı ile tutuklandığını haberinde gizledi.



Oda TV'nin savunmaya geçtiği Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı. Dün İstanbul’da yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalanan Mehmet Yaşar Coşkun gözaltına alınmıştı. Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Firari müteahhit Hasan Alpargün ise "Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak" suçlarından arama kararı çıkarılan ve KKTC'ye kaçtığı öğrenilen Alpargün'ün, KKTC’de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlandı. Devam eden çalışmalarda Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu tespit edildi.