Böyle rezil ederler adamı! İsmail Saymaz canlı yayında neye uğradığını şaşırdı

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde büyük hasara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin ilk anından itibaren devlet tüm birimleriyle sahada olurken, milyonlarca vatandaşımız da deprem bölgelerine yardımlarını gönderdi. Ancak bölgede provokasyonlar da eksik olmuyor. Son olarak İskenderun'da CHP'nin yayın organı Halk TV'de canlı yayın yapan İsmail Saymaz, "buraya yardım gelmiyor" deyince sert tepkiyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 12:01:00 -

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem 10 ilimizde büyük hasarlara neden olurken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ilk anından itibaren devlet tüm birimleriyle harekete geçerken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Milyonlarca vatandaşımız da yardımlarını deprem bölgesine göndermeye devam ediyor.

İsmail'den CHP'nin yayın organında provokasyon

Ortalıkta "gazeteciyim" diye gezinen İsmail Saymaz, CHP'nin yayın organı Halk TV'nin canlı yayınına İskenderun'dan katılarak bir provokasyona imza attı. Buraya hiçbir yardımın gelemediğini öne süren Saymaz, "Hatay koskaca bir enkaz, çadırlar dağıtılamadı, konteynerlar kurulamadı, geçici tuvaletler kurulamadı..." ifadelerini kullanınca bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı.

Canlı yayını apar topar kapattı

İsmail Saymaz'a 'helikopterler burada' diyerek seslenen vatandaş, "Ekipler burada, provokatörlük yapmayın" ifadelerini kullandı. Saymaz canlı yayını apar topar kapattı.

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Yorumlar

ümitt

Hükumet bu vatan hainletine dur desin artık!!!

Benim milletim

Ya bunlar ne hayasiz insanlar yahu insanlar birseyler yapmaya calisiyor bu densiz adam hem yardim etmiyor gitmis reyting nasil yaparim nasil hükümeti zor durumda birakiriz bunun hesabini sorar Bu millet Ismail.
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