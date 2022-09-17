Böyle rezerv görülmedi! Türkiye'den acil olarak yardım istediler

Türkiye ile Fas arasında madencilik alanında görüşme gerçekleştirildi. Fas Hidrokarbon ve Maden Ofisi Şaib, iki ülkenin iş birliği yapması halinde birçok fırsatın da ortaya çıkacağını belirtti. Öte yandan Fas, ABD ve Rusya'dan sonra dünyadaki üçüncü büyük fosfat üreticisi konumunda bulunuyor.

Maden Tetkik ve Arama Uluslararası Madencilik A.Ş (MTAIC) heyeti, Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Hidrokarbon ve Maden Ofisine (ONHYM) ziyarette bulundu.

MTAIC Genel Müdür Yardımcısı Serkan Özdemir, ONHYM Maden Arama Müdürü Mustafa Şaib ve Maden Yatırımları Müdürü Cevdet Raif ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında maden arama ve araştırma alanında bilimsel, teknik ve yatırım konularında iş birliği imkanlarını ele aldı.

Taraflar görüşmede, Türkiye ve Fas arasında maden alanında iş birliğinin artırılması adına ortak faaliyetleri geliştirecek bir mutabakat zaptının oluşturulmasına yönelik arzularını ifade etti.

Görüşme sonrası değerlendirmede bulunan Özdemir, "Fas'ın maden bakımından çok zengin bir coğrafya olduğunun farkındayız. Özellikle de fosfat alanında dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Sadece fosfat değil burada birçok maden var. Bu alanda farklı iş birliği ve yatırımların yapılabileceği kanaatindeyim." dedi.

MTAIC'nin köklü ve uluslararası standartlarda bir kurum olduğunu vurgulayan ONHYM Maden Arama Müdürü Şaib de her iki kurumun da birbirinin tecrübe ve birikimlerinden faydalanması gerektiğini belirtti.

Şaib, iki köklü kurumun iş birliği yapması halinde birçok fırsatın da ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

ABD ve Rusya'dan sonra dünyadaki üçüncü büyük fosfat üreticisi konumundaki Fas'ta ayrıca bol miktarda demir rezervi de bulunuyor.