Böyle rezalet olmaz! Faşist Tanju hedef gösterdi: Apartmandan kovulacaklar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın teklifiyle şehirde yaşayan "yabancı uyrukluların" su ve katı atık ücretlerine 10 kat zam yapılması bu küçük kenti Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Özcan'ın tepki çeken uygulaması, "meyvelerini" vermeye başlıyor. Değercan Apartmanı, Bolu'nun Sağlık Mahallesi'ndeki sakin bir sokakta. Apartmanda 8 daire var.

7 Ağustos'ta apartmanın sorunlarını çözmek için binada toplantı yapıldı. Toplantıda 8 karar alındı.

Yabancı uyruklular kovulacak

Kararlara göre çatı ve bacalar tamir edilecek, binanın çevre düzenlemesi yapılacak, havalandırma tahliyesi elden geçirilecek, ardiyedeki malzemeler toplanacak, çatıdaki malzemeler boşaltılacak, kanalizasyon giderleri temizlenecek ve yabancı uyruklular evlerini 45 gün içinde tahliye edecek.

Çatı ve giderlerle birlikte haklarında karar alınan aile Iraklı Kerim ailesi.

Mülteci değiller

3 yıl önce Bolu'ya gelmişlerdi ve son 1,5 yıldır bu apartmandaki dairelerden birinde yaşıyorlar.

2., 5., ve 7. sınıfa giden çocukları apartmana alışmaya başlamıştı.

Ailenin reisi Hüseyin Kerim elektrikçilik yapıyor. "Mülteci değilim, resmi izinle buradayım, vergi veriyorum, sigortam yatıyor" diyor.

Savaş, işgal ve hiç bitmeyen iç karışıklıkların yaşandığı Irak'tan Türkiye'ye gelen Hüseyin Kerim, "Irak'ta devlet yoktu. Can güvenliği garantimiz de olmadı. Ben de çocuklarımla komşu ülke Türkiye'ye geldim" dedi.

Kerim, şunları kaydetti:

"Komşularımla aramda sorunlar yoktu. Hatta elektrik işlerini komşuluk hukuku nedeniyle ben yapar ücret de almazdım. Toplanıp beni eşim ve çocuklarımla kovmak istemişler. Artık ben de daha fazla burada kalmak istemiyorum. Adım Iraklıya çıktı. Oysa benim bir ismim var: Hüseyin Muhammed."

"Hukuk cevaz vermiyor, alınan karar suç teşkil ediyor"

Karar defterinde imzası bulunan apartman yöneticisi Hakkı Elçin, konuyla ilgili bir açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat İbrahim Ergin, birinin sadece yabancı uyruklu olduğu için oturduğu evden çıkarılabilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtti.

"Yasal düzenlemelerde buna cevaz veren en ufak bir karar yok" diyen Ergin, "Aksine bunu bu şekilde kayıt altına alanlar suç işliyorlar. Haksızlığa maruz bırakılanlar suç duyurusunda bulunursa ayrımcı uygulamaya imza atanlar hakkında dava yolu da açılabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: The Independentturkish