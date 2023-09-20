Böyle rakamlar görülmedi! Lükse kaçanlar ile lüksten kaçınanlar belli oldu!

Türk ekonomisinde fiyat istikrarının sağlanması yönünde tasarrufa dönük adımlar atılmaya devam ederken alışveriş hız tanımıyor. Özellikle bu yılın ilk 8 ayında ortaya çıkan veriler lüks alışverişte tasarrufun aksine harcamaların tırmanmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.

E-ticaret üzerinden lüks tüketimde bu yıl ile bir önceki yıl kıyaslandığında adetsel anlamda bir büyüme olurken içerisinde bulunduğumuz yılın sonuna kadar en az yüzde 15 adetsel büyüme bekleniyor. Kısacası; lüks tüketim alışkanlıklarında bir artış söz konusu.

Giyim yükselişte

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi ve Ticimax Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli “Örneğin lüks tekstil giyim kategorisinde 2021 yılında ciro rakamı (Yaklaşık 15 bin e-ticaret sitesinin verilerine göre) 1.743.274.549 TL iken, bu rakam 2022’de 3.685.195.334 TL’ye yükselmiş. 2023’ün ilk 8 ayında ise 4.835.219.070 TL olarak gerçekleşmiş. Yıl sonuna kadar bu rakamın en az 7 milyar TL’ye ulaşarak geçen yılın iki katına yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Saat ve aksesuar önde

Lüks tüketim yıllık ortalama sepet tutarları kategorisinde örneğin saat-aksesuar segmentine bakıldığında, 2021 yılı rakamı 9.983 TL, 2022 yılı rakamı 28.318 TL olarak gerçekleşti. 2023 ilk 8 ayının ortalama sepet tutarı ise 34.334 TL. Bu rakamın yıl sonuna kadar Black Friday, Cyber Monday ve yılbaşı alışverişleri gibi özel alışveriş festivallerinin de olduğunu göz önünde bulundurulursa en az 60 bin TL’ye ulaşarak geçen yılı ikiye katlayacak.

Mücevheratta 2021 yılı yıllık ortalama sepet tutarı 3.549 TL, 2022 yılı yıllık ortalama sepet tutarı 7.121 TL. 2023 ilk 8 ayında ise bu tutar 16.634 TL’ye ulaştı.

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Büyüme devam edecek

Verileri değerlendiren Çiğdemli şunları aktardı: “Veriler bize gösteriyor ki; lüks tüketimde enflasyon farkını çıkardığımızda, yıl sonunda adetsel anlamda büyüme, lüks tüketim alışkanlıklarında ise bir genişleme görmüş olacağız. Fiyatlar, maliyetler ve enflasyon yukarı yönlü ilerlerken lüks tüketimin cirosu bir önceki yılı şimdiden yakalamış durumda. E-ticaret’in en hareketli olduğu dönemlere girmek üzereyiz. En az yüzde 15 adetsel büyüme bekliyoruz."