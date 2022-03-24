Böyle omurgasızlık görülmedi

TUNAHAN ETHEMOĞLU ANKARA

Kendini uyanık zanneden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya “Sizi hapisten çıkaracağız” mesajını göndermesinin üzerinden bir gün bile geçmeden Ankara’da Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması programına katıldı.

Bakanlıktan bihaber!

Şehit aileleri ve gazilerle görüşürken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü’nün bulunduğunu bilmediği anlaşılan Kılıçdaroğlu, “Bizim devlette bir muhatabımız yok diyorlar. Bizim bir merkezimin olması lazım diyorlar. Bunun için Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu’nun kurulması lazım. O kurul görüşecek ve size cevap yazacak. Birinci nokta önce devletin içinde bağımsız çalışan bir kurumun oluşturulmasıdır” dedi. CHP Genel Başkanının görüşmede terör örgütlerine yönelik en ufak bir eleştiride bulunmaması ise dikkat çekti.

Resmen alay ediyor

Akit’e konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, şunları söyledi: “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya ‘Sizi hapisten çıkaracağız’ mesajını göndermesinin üzerinden bir gün bile geçmeden Ankara’da Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması programına katılmasıyla insanların aklıyla alay ediyor. Bir bakıyorsunuz ‘Türkiye’de herkesle barışacağım. Şehit ailelerinin gönlünü kazanacağım’ diyor diğer taraftan farklı açıklamalarda bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu eylem ve söylemleri ile insanların aklıyla alay ediyor. Kılıçdaroğlu’nun akıl ve ruh sağlığından kesinlikle şüphe duyuyorum. Böyle bir kişinin bir siyasi partinin genel başkanlığını yapmasını doğru bulmuyorum. Bir gün önce ‘teröristleri serbest bırakacağım’ diyen kişi, bir gün sonra şehit ve gazi aileleriyle görüşüyor ise kesinlikle akıl ve ruh sağlığı yerinde değildir.”

Ya Demirtaş ya biz!

Kılıçdaroğlu’nun ikiyüzlü tavrına tepki gösteren İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Zeki Dilmen de, şunları ifade etti: “Kavala ve Demirtaş’ı affedeceğiz diyeceksin, sonra gelip şehitler ve gazi aileleri ile aynı masayı paylaşıp onların ekmeğini suyunu içeceksin. Bu yapılan doğru değil. Ya ilk lafının arkasında durup Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ı savunacaksın ya da şehit ve gazi ailelerine destek vereceksin. Bu diğer 6 parti için de geçerlidir. Böyle göstermelik bir sevgiye ihtiyacımız yok. Bizi kamuoyu önünde pamuklara sarıp sarmaladıktan sonra arkamızdan bu iki şahsa özgürlük vaad etmek akıl dışı bir davranıştır.”