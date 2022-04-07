Böyle olur Sözcü'nün ahlakı! Mansur yapınca destek, Kızılay yapınca köstek
Basın ahlakını ayaklar altına alan Sözcü'nün, Kızılay ve Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkındaki çelişkili haberleri tepki çekti.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, zekat paralarını üretim sorunu çeken çiftçilere destek için kullanacaklarını söyledi. Kerem Kınık’ın sözleri beğeni toplarken, İslami değerlerden rahatsız olan muhalifler yine ortalığı ayağa kaldırdı.
Kerem Kınık'ı hedef gösteren Sözcü, “Çiftçi zekat değil hakkını istiyor” manşetiyle algı oluşturmaya kalkıştı. Basın ahlakını ayaklar altına alan haberde, çiftçinin Kızılay’dan bir alacağı varmış izlenimi uyandırılmaya çalışıldı.
ABB haberi tepki çekti
Söz konusu haberin altında ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) bir haberine yer verildi. Söz konusu haberde, Ankara’da belediyenin kamu kasasından bazı kişilere para dağıtması övüldü.
Sözcü’nün, yardım kuruluşu olan Kızılay’ın çiftçilere ödeme yapması eleştirirken, Ankara’da bazı kişilerin kartlarına 500 TL yatırılmasının propagandasını yapması tepki çekti.