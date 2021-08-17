Böyle olur, sosyetenin kavgası! Bunlar 'Çağdaş' insanlar mı?

Yeniakit.com.tr

Gayr-i meşru ilişkileri ve ahlaksız yaşam tarzları ile gündemden düşmeyen sosyete mahellesinin sakinleri, trafikte saç saça, baş başa kavgaya tutuştu. Ortaya çıkan görüntü kendilerini 'çağdaş' olarak tanımlayan insanların medeniyetlerini gözler önüne serdi.

İşte 'çağdaş'ların kavgası

İddiaya göre, trafikte seyreden Tufan Kılıç ve Ertan Uyanık, yol verme kavgası yaşadı. Aracından inen Uyanık, Tufan Kılıç'a 'Ne biçim araba sürüyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Kılıç ise küfürler savurdu. İkili arasındaki tartışmaya yanlarındaki kadınlar da katıldı. Dilara Kurşun ve gayri meşru ilişki yaşadığı Tufan Kılıç ile Ertan-Sena Uyanık çifti trafikte kavgaya tutuştu. Kavgada Sena Uyanık'ın, Dilara Kurşun’u saçından sürükleyip darp ettiği belirtilirken, Dilara Kurşun'un da Sena Uyanık’a vurduğu öğrenildi. Öte yandan Ertan Uyanık'ın da Tufan Kılıç’a yumruk attığı, Kılıç'ın da ona kafa atarak karşılık verdiği iddia edildi. Birbirlerini darp eden tarafların karşılıklı şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.